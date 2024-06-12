Sarri ribadisce: "Meritavo di essere ascoltato almeno 15 minuti dalla Fiorentina. Ero adatto"

Maurizio Sarri non ha digerito la mancata chiamata di squadre Italiane nonostante i molti cambi di allenatori

Maurizio Sarri ha rilasciato un intervista al Corriere della Sera dove ha ribadito il dispiacere per la mancata chiamata della Fiorentina, queste le sue parole:

Col valzer degli allenatori in serie A a lei non sono arrivate telefonate?

"Non da club italiani, purtroppo. E sinceramente un po’ mi spiace, c’erano panchine libere in squadre che immaginavo potessero fare per me. Non sono stato interpellato neanche per una chiacchierata. Sono i presidenti a decidere, ci mancherebbe. Ma meritavo di essere ascoltato almeno un quarto d’ora".

Si riferisce, per esempio, a Milan e Fiorentina?

"Erano due squadre adatte a me, certo".

Si è dato una spiegazione?

"Si punta sui giovani, e va anche bene. Ma l’esperienza resta un valore, non va cestinata. Basta vedere l’età degli allenatori che quest’anno hanno vinto Conference, Europa e Champions League: 63, 66 e 65 anni. Non è un caso. Poi, certo, se nessuno mi ha cercato probabilmente è stato perché ho sbagliato anche io qualcosa, una riflessione intima va fatta"

E se fosse per le etichette che negli anni le sono state attribuite? Qualche lamentela di troppo…

"Calendari affollati e terreno di gioco spesso non all’altezza? Sì lo ribadisco. Il punto è che lo hanno detto anche Klopp e Guardiola ma nessuno ha commentato, se è Sarri a lamentarsi e allora apriti cielo. Faccio io una domanda a lei: si farebbe operare da un chirurgo che ha il bisturi arrugginito? Bene, un calciatore non può giocare in un campo non idoneo".

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