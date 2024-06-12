Cm.com: "Il Galatasaray chiede 15 milioni per Zaniolo, interessa alla Fiorentina ma lui vuole l'Atalanta"

Il Galatasaray ha fissato a 15 milioni di euro il prezzo per il cartellino di Zaniolo, su di lui ci sono Fiorentina e Atalanta

Nicolò Zaniolo e un futuro ancora tutto da scrivere. Il 24enne non sarà riscattato dall’Aston Villa, dopo una stagione tra pochi alti e tanti bassi, e tornerà al Galatasaray anche se solo di passaggio. Il club turco ha già fissato il prezzo di uscita dell’ex Roma: 15 milioni, una cifra tutto sommato ragionevole per un talento che ha solo bisogno della scintilla giusta per ripartire. L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha ricevuto un’offerta importante dal Villarreal che può soddisfare le richieste del Galatasaray. Al momento manca però il via libera del giocatore che ha chiesto tempo per valutare con calma tutte le opzioni per la prossima stagione. La priorità del classe 1999 è quella di tornare a giocare in serie A per cercare di rimanere nel gruppo azzurro. Luciano Spalletti non ha mai nascosto la stima nei confronti del giocatore costretto a saltare gli Europei con l'Italia a causa di una microfrattura al piede sinistro. Dopo aver memorizzato un certo interesse della Fiorentina, Nicolò Zaniolo aspetta una chiamata dall’Atalanta: Gian Piero Gasperini vedrebbe di buon occhio un eventuale approdo in nerazzurro. Ecco perché la pista che porta a Bergamo va tenuta in considerazione nelle prossime settimane. Lo scrive Calciomercato.com

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