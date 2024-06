Sacchi: “Palladino? Ha tanto entusiasmo e buone idee. Firenze è una piazza tosta, pretende molto e perdona poco”

Arrigo Sacchi ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha discusso anche di Italiano e Palladino: “Il primo ha accumulato una discreta esperienza, è uno stratega che cerca di dare un preciso stile di gioco alle sue squadre. Abbiamo bisogno di strateghi per far sì che il nostro calcio torni a essere come lo avevano pensato i padri fondatori, cioè offensivo e di squadra. A Firenze ha fatto bene, ora in Champions dovrà crescere”.

“Cosa ne pensa di Palladino alla Fiorentina?”: “Ha tanto entusiasmo e buone idee, al Monza è stato bravo però credo che sia ancora un tattico e che debba evolversi. Firenze è una piazza tosta, pretende molto e perdona poco. Lui dovrà mettere in campo una squadra in grado di fare un buon calcio. Farà l’esordio in Conference League, quindi dovrà adeguarsi alla mentalità europea proponendo un calcio coraggioso, collettivo, di dominio e partecipazione”.

