Notizie Arrigo Sacchi Fiorentina

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Sacchi: "Fiorentina sull'orlo del baratro, ma non merita di essere ultima in classifica"

20 ottobre 2025 15:15

Sacchi: "Palladino? Ha tanto entusiasmo e buone idee. Firenze è una piazza tosta, pretende molto e perdona poco"

12 giugno 2024 11:10

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