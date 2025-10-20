20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sacchi: “Fiorentina sull’orlo del baratro, ma non merita di essere ultima in classifica”

News

Sacchi: “Fiorentina sull’orlo del baratro, ma non merita di essere ultima in classifica”

Redazione

20 Ottobre · 15:15

Aggiornamento: 20 Ottobre 2025 · 15:15

TAG:

#Fiorentina#Milanarrigo sacchi

Condividi:

di

L'ex tecnico ha esaminato nel suo editoriale la sconfitta della Fiorentina a San Siro, ribadendo la crisi Viola

L’ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di ieri sera tra Milan e Fiorentina, terminata 2-1 per i padroni di casa. Ecco le sue parole.

Sul Milan: “La vittoria vale comunque tre punti, pazienza se è stata una vittoria complicata, discussa e senza troppe emozioni. Concedono la testa della classifica in solitaria, il luogo migliore da dove guardare le altre che nel corso della settimana sono impegnate nelle sfide europee che affaticheranno i muscoli e ridurranno le energie”.

Ha poi aggiunto: “Oltre alla vittoria con la Fiorentina sull’orlo del baratro, ciò che dà fiducia ad Allegri è aver mostrato una reazione da squadra in una partita che poteva essere complicata, che poteva portare a un primo posto solitario, ma pure il rischio di sprecare l’occasione e non rivelarsi all’altezza. Il Milan invece è cresciuto dopo il gol subito dalla Fiorentina, che non merita l’ultimo posto”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio