Sacchi: “Fiorentina sull’orlo del baratro, ma non merita di essere ultima in classifica”

L’ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di ieri sera tra Milan e Fiorentina, terminata 2-1 per i padroni di casa. Ecco le sue parole.

Sul Milan: “La vittoria vale comunque tre punti, pazienza se è stata una vittoria complicata, discussa e senza troppe emozioni. Concedono la testa della classifica in solitaria, il luogo migliore da dove guardare le altre che nel corso della settimana sono impegnate nelle sfide europee che affaticheranno i muscoli e ridurranno le energie”.

Ha poi aggiunto: “Oltre alla vittoria con la Fiorentina sull’orlo del baratro, ciò che dà fiducia ad Allegri è aver mostrato una reazione da squadra in una partita che poteva essere complicata, che poteva portare a un primo posto solitario, ma pure il rischio di sprecare l’occasione e non rivelarsi all’altezza. Il Milan invece è cresciuto dopo il gol subito dalla Fiorentina, che non merita l’ultimo posto”.