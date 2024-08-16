Sottil: "Riccardo è felice a Firenze, è pronto per la nuova stagione e si trova bene con Palladino"

Il padre dell'esterno della Fiorentina ha parlato dell'avvicinamento del figlio a questa nuova stagione con la maglia viola

Ai microfoni di RadioBruno è intervenuto l'ex tecnico dell'Udinese Andrea Sottil che ha parlato dell'avvicinamento della Fiorentina alla nuova stagione, in particolare si è soffermato sul figlio: "Riccardo ha fatto una buona preparazione, deve crescere ma è pronto a riprendersi dopo il brutto infortunio che ha avuto. Si trova in una grande squadra che vuole fare cose straordinarie ed è normale avere tanti giocatori forti poi starà a Palladino fare le scelte migliori del caso."

Su De Gea: "E' un grande colpo, è un portiere di caratura internazionale ed è uno dei più forti nel ruolo. Credo che farà bene a tutto il gruppo e aiuterà i più giovani a crescere."

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