TMW, Salta un'altra panchina in Serie A: l'Udinese ha deciso di esonerare Sottil. Torna Cioffi

Secondo quanto riportato da TMW, l'Udinese ha deciso. Fuori Andrea Sottil, dentro Gabriele Cioffi. I contatti vanno avanti da oltre tre settimane, ma i due pareggi contro Empoli e Lecce, oltre alle ze...

Secondo quanto riportato da TMW, l'Udinese ha deciso. Fuori Andrea Sottil, dentro Gabriele Cioffi. I contatti vanno avanti da oltre tre settimane, ma i due pareggi contro Empoli e Lecce, oltre alle zero vittorie nelle prime nove partite, hanno fatto scegliere per l'esonero da parte dei Pozzo. Sottil così lascia dopo un anno e poche partite, quando dodici mesi fa era ai primissimi posti della classifica, mentre in questa stagione non è riuscito a dare la propria impronta ai bianconeri, ieri riacciuffati dal gol di Piccoli dopo l'iniziale vantaggio di Thauvin.

Così la classifica ha avuto un grosso peso nelle scelte. La sconfitta della Fiorentina con l'Empoli - che ha portato a quota 7 gli azzurri, superando proprio l'Udinese - ha dato il la alle scelte definitive. Il summit è andato in scena ieri sera, con Cioffi poi chiamato questa mattina per raggiungere Udine e aprire il nuovo capitolo dopo quello del dicembre 2021, quando in 22 partite era riuscito a guadagnare 31 punti con 8 vittorie e 7 pareggi, salvando una situazione che poteva sembrare almeno complicata.

Cioffi sarà quindi chiamato a ripetere le proprie gesta. Per lui c'è un contratto fino a giugno, con opzione per un'altra stagione in caso dovesse arrivare la salvezza

L'EPISODIO ACCADUTO IERI PRIMA DEL DERBY TOSCANO. ULTRAS FERMATO

https://www.labaroviola.com/ultras-fiorentina-arrestato-prima-di-fiorentina-empoli-portava-grande-petardo-artigianale-allo-stadio/228029/