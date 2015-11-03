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Notizie Esonero Fiorentina

Pioli non si dimette e per la buonuscita chiede almeno 5 milioni netti alla Fiorentina. Trattative in corso

03 novembre 2025 12:33

Esonero in vista per D'Aversa dopo la testata ad Henry. Il Lecce si schiera: "Condanniamo il gesto"

10 marzo 2024 18:14

TMW, Salta un'altra panchina in Serie A: l'Udinese ha deciso di esonerare Sottil. Torna Cioffi

24 ottobre 2023 14:19

I tifosi della Juve si scagliano contro Sarri sui social network. Nasce l'hashtag #SarriOut

09 febbraio 2020 12:06

Esonero Montella inevitabile, ora si gioca per salvarsi. Tra colpe della società, successore e mercato

21 dicembre 2019 14:22

Tuttosport, Montella a rischio esonero. Ecco i possibili sostituiti sulla panchina viola

01 dicembre 2019 11:23

Snai, l'esonero di Montella è il terzo più probabile in Serie A. La quota da scommettere...

23 settembre 2019 18:15

PIOLI COME AMLETO: ESONERO O DIMISSIONI? QUESTO E' IL DILEMMA... IL PRECEDENTE DI MANCINI. CHE FARE FINO AL 24 APRILE? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

16 marzo 2019 01:10

Premier League, ufficiale l'esonero di Claudio Ranieri dal Fulham. La comunicazione del club

28 febbraio 2019 18:47

Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."

12 gennaio 2018 18:17

Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...

28 dicembre 2017 12:42

Montella: "Io CT? Non ho la testa per pensarci adesso. Ovvio che mi piacerebbe, ma non è il momento..."

28 novembre 2017 11:29

Ufficiale: Diego Lopez è il nuovo tecnico del Cagliari, contratto fino al 2019 per l'uruguaiano

18 ottobre 2017 17:19

Verona, Pecchia ha due gare per invertire la rotta, altrimenti la dirigenza dovrà valutare l'esonero...

11 settembre 2017 19:11

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