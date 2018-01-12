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Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."

Sinisa Mihajlovic,  recentemente esonerato dal Torino, ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. Il neo allenatore granata Walter Mazzarri ha intanto esordito i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 18:17
Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
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Sinisa Mihajlovic,  recentemente esonerato dal Torino, ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. Il neo allenatore granata Walter Mazzarri ha intanto esordito in bello stile, il serbo commenta così: "Ringrazio il presidente perché mi ha dato la possibilità di allenare il Torino. Mi spiace però che non mi abbia chiamato lui per comunicarmi l'esonero". "Sto diventando una mezza sega - ha aggiunto, scherzando -. Arriva un allenatore nuovo che in un giorno cambia giocatori, sistema di gioco, e vince 3-0! Inizierò a fare pugilato, mi piacciono gli sport di contatto".

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