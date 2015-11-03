Notizie Ex Fiorentina

Sfida contro il passato per Arthur Cabral. Al Franchi arriva il Basilea, il brasiliano sarà al centro dell'attacco
09 maggio 2023 11:40
Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."
15 marzo 2018 13:58
Carnasciali: "Pioli era felicissimo di Astori, un capitano vero. La squadra reagirà grazie al carattere dell'allenatore"
14 marzo 2018 19:43
Djuricic: "Pomeriggio difficile, soprattutto il 13esimo minuto dedicato ad Astori. Crediamo ancora nella salvezza"
12 marzo 2018 14:02
Larini: "Udinese e Fiorentina si equivalgono, ai Viola mancano giocatori d'esperienza. Pioli e Oddo..."
02 marzo 2018 16:08
Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...
18 febbraio 2018 14:16
Luppi: "Viola rianimati dai tre punti di Bologna. Presenza dei DV determinante, obiettivo Champions l'anno prossimo"
09 febbraio 2018 11:42
Galli: "Errore di Sportiello frutto di un malinteso, la traiettoria era velenosa. Dragowski è uno tosto ma..."
05 febbraio 2018 15:21
Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."
03 febbraio 2018 12:11
Frey: "A questa Fiorentina manca un leader. Difficile capire i piani della società, io e Borja..."
23 gennaio 2018 14:30
Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."
12 gennaio 2018 18:17
Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."
10 gennaio 2018 13:44
Galli: "Pioli l'unico a meritare i complimenti, la società acquisti alternative all'altezza. Se tornano i DV..."
08 gennaio 2018 18:51
Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...
08 gennaio 2018 18:11
Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...
28 dicembre 2017 12:42
Sky Sport, Kalinic rimanda il ritorno a Firenze, indisponibile per sabato. Storari e Abate potrebbero recuperare...
28 dicembre 2017 12:13
Pasqual: "Non ci aspettavamo di cambiare tecnico, ma siamo professionisti. Obiettivo Serie A diretta"
22 dicembre 2017 15:25
L'ex Fiorentina Compper si appresta a vestire la maglia del Celtic, il Red Bull Lipsia ha dato il via libera...
19 dicembre 2017 18:23
Iachini alza la voce: "A gennaio non si muove nessuno, nemmeno Berardi. Parlerò con Cannavaro"
16 dicembre 2017 15:25
L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...
12 dicembre 2017 14:52
Perinetti: "Rossi un grande, è in debito con la fortuna e spero che il Genoa lo rivitalizzi. Pochi come Pepito..."
02 dicembre 2017 13:59
Graziani su Babacar: "Trasmette poco impegno ed in campo è spesso isolato. Farebbe meglio ad andarsene..."
28 novembre 2017 11:50
Mutu svela un retroscena: "In passato vicino al Real Madrid, alla fine non se ne fece di nulla..."
22 novembre 2017 13:46
Bernardeschi non convocato per il Barcellona, affaticamento muscolare o 'punizione'?
21 novembre 2017 19:46
Klopp: "Salah sta rispettando alla grande le aspettative. Mi piace il modo in cui gioca e soprattutto i gol che segna"
21 novembre 2017 19:32
Vecino: "In nerazzurro mi trovo benissimo, Spalletti determinante per il mio ambientamento. Italia? Deve qualificarsi..."
11 novembre 2017 15:21
Iachini: "Genoa? No grazie, troppo legato ai tifosi blucerchiati, non sarebbe corretto nei loro confronti..."
30 ottobre 2017 14:16
Venuti: "Oggi partita diversa dalle altre per me, il periodo è negativo ma dobbiamo dare tutto come sempre"
22 ottobre 2017 14:16
Cavasin: "Mi aspetto una Fiorentina in crescita nel girone di ritorno. Veretout il migliore fino ad ora, Simeone..."
21 ottobre 2017 17:29
Viali: "Chiesa davvero impressionante, raro vedere tanta determinazione in un giovane. E su Enrico..."
12 ottobre 2017 10:29
Bernardeschi: "Colpito dalla mentalità bianconera, qui tutti vogliono vincere sempre. Panchina? Nessun dramma, anzi..."
05 ottobre 2017 10:44
Pillon: "Fiorentina in netta ripresa, bravo Corvino negli acquisti. Chievo? Squadra ostica.."
30 settembre 2017 14:57
Lucchesi: "Bella partita questa sera, la Fiorentina ha saputo ricostruire. Sull'Atalanta..."
24 settembre 2017 14:53
Pazienza: "Fiorentina piena di giovani imprevedibili, possono fare male alla Juventus. Su Bernardeschi..."
18 settembre 2017 16:52
Paganin: "Guai a sottovalutare il Bologna. Settimo posto alla portata dei Viola, i tifosi dovranno essere determinanti"
14 settembre 2017 19:28
Ganz: "Sbagliato pretendere troppo da Simeone e Chiesa. Mia figlia è nata a Firenze, ho sempre la città nel cuore"
29 agosto 2017 17:27
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