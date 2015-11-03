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Notizie Ex Fiorentina

Sfida contro il passato per Arthur Cabral. Al Franchi arriva il Basilea, il brasiliano sarà al centro dell'attacco

09 maggio 2023 11:40

Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."

15 marzo 2018 13:58

Carnasciali: "Pioli era felicissimo di Astori, un capitano vero. La squadra reagirà grazie al carattere dell'allenatore"

14 marzo 2018 19:43

Djuricic: "Pomeriggio difficile, soprattutto il 13esimo minuto dedicato ad Astori. Crediamo ancora nella salvezza"

12 marzo 2018 14:02

Larini: "Udinese e Fiorentina si equivalgono, ai Viola mancano giocatori d'esperienza. Pioli e Oddo..."

02 marzo 2018 16:08

Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...

18 febbraio 2018 14:16

Luppi: "Viola rianimati dai tre punti di Bologna. Presenza dei DV determinante, obiettivo Champions l'anno prossimo"

09 febbraio 2018 11:42

Galli: "Errore di Sportiello frutto di un malinteso, la traiettoria era velenosa. Dragowski è uno tosto ma..."

05 febbraio 2018 15:21

Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."

03 febbraio 2018 12:11

Frey: "A questa Fiorentina manca un leader. Difficile capire i piani della società, io e Borja..."

23 gennaio 2018 14:30

Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."

12 gennaio 2018 18:17

Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."

10 gennaio 2018 13:44

Galli: "Pioli l'unico a meritare i complimenti, la società acquisti alternative all'altezza. Se tornano i DV..."

08 gennaio 2018 18:51

Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...

08 gennaio 2018 18:11

Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...

28 dicembre 2017 12:42

Sky Sport, Kalinic rimanda il ritorno a Firenze, indisponibile per sabato. Storari e Abate potrebbero recuperare...

28 dicembre 2017 12:13

Pasqual: "Non ci aspettavamo di cambiare tecnico, ma siamo professionisti. Obiettivo Serie A diretta"

22 dicembre 2017 15:25

L'ex Fiorentina Compper si appresta a vestire la maglia del Celtic, il Red Bull Lipsia ha dato il via libera...

19 dicembre 2017 18:23

Iachini alza la voce: "A gennaio non si muove nessuno, nemmeno Berardi. Parlerò con Cannavaro"

16 dicembre 2017 15:25

L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...

12 dicembre 2017 14:52

Perinetti: "Rossi un grande, è in debito con la fortuna e spero che il Genoa lo rivitalizzi. Pochi come Pepito..."

02 dicembre 2017 13:59

Graziani su Babacar: "Trasmette poco impegno ed in campo è spesso isolato. Farebbe meglio ad andarsene..."

28 novembre 2017 11:50

Mutu svela un retroscena: "In passato vicino al Real Madrid, alla fine non se ne fece di nulla..."

22 novembre 2017 13:46

Bernardeschi non convocato per il Barcellona, affaticamento muscolare o 'punizione'?

21 novembre 2017 19:46

Klopp: "Salah sta rispettando alla grande le aspettative. Mi piace il modo in cui gioca e soprattutto i gol che segna"

21 novembre 2017 19:32

Vecino: "In nerazzurro mi trovo benissimo, Spalletti determinante per il mio ambientamento. Italia? Deve qualificarsi..."

11 novembre 2017 15:21

Iachini: "Genoa? No grazie, troppo legato ai tifosi blucerchiati, non sarebbe corretto nei loro confronti..."

30 ottobre 2017 14:16

Venuti: "Oggi partita diversa dalle altre per me, il periodo è negativo ma dobbiamo dare tutto come sempre"

22 ottobre 2017 14:16

Cavasin: "Mi aspetto una Fiorentina in crescita nel girone di ritorno. Veretout il migliore fino ad ora, Simeone..."

21 ottobre 2017 17:29

Viali: "Chiesa davvero impressionante, raro vedere tanta determinazione in un giovane. E su Enrico..."

12 ottobre 2017 10:29

Bernardeschi: "Colpito dalla mentalità bianconera, qui tutti vogliono vincere sempre. Panchina? Nessun dramma, anzi..."

05 ottobre 2017 10:44

Pillon: "Fiorentina in netta ripresa, bravo Corvino negli acquisti. Chievo? Squadra ostica.."

30 settembre 2017 14:57

Lucchesi: "Bella partita questa sera, la Fiorentina ha saputo ricostruire. Sull'Atalanta..."

24 settembre 2017 14:53

Pazienza: "Fiorentina piena di giovani imprevedibili, possono fare male alla Juventus. Su Bernardeschi..."

18 settembre 2017 16:52

Paganin: "Guai a sottovalutare il Bologna. Settimo posto alla portata dei Viola, i tifosi dovranno essere determinanti"

14 settembre 2017 19:28

Ganz: "Sbagliato pretendere troppo da Simeone e Chiesa. Mia figlia è nata a Firenze, ho sempre la città nel cuore"

29 agosto 2017 17:27

L'ex Viola Behrami torna in Italia, la trattativa con l'Udinese è ormai ai dettagli...

11 agosto 2017 19:20

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