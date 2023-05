Sfida contro il passato per Arthur Cabral. Al Franchi arriva il Basilea, il brasiliano sarà al centro dell’attacco

Giovedì la Fiorentina tornerà in campo contro il Basilea, si tratta di uno degli incontri più importanti della stagione, forse secondo solo alla finale di Coppa Italia. Per l’occasione dovrebbe tornare Arthur Cabral al centro dell’attacco, come riporta anche La Repubblica. Lo stesso giornale continua sottolineando il fatto che l’attaccante brasiliano è il giocatore più prolifico della storia recente del Basilea, con 65 gol in 106 partite.

Adesso però Cabral sta riuscendo a conquistare anche i tifosi della Fiorentina, con i suoi 15 gol stagionali, 11 arrivati nel 2023, segno di una crescita evidente che lo ha portato a conquistarsi la titolarità a discapito dell’ex Real Madrid Jovic. Il brasiliano dovrà sfidare il suo passato per far gioire la sua attuale squadra, a suon di gol e ottime prestazioni, come ci ha fatto vedere in questi ultimi mesi.

