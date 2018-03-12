Djuricic: "Pomeriggio difficile, soprattutto il 13esimo minuto dedicato ad Astori. Crediamo ancora nella salvezza"

L'ex blucerchiato Filip Djuricic, attualmente al Benevento, ha raccontato le emozioni provate a Firenze ed analizzato brevemente la sconfitta. Così il serbo: "Il primo tempo è stato negativo e senza c...

L'ex blucerchiato Filip Djuricic, attualmente al Benevento, ha raccontato le emozioni provate a Firenze ed analizzato brevemente la sconfitta. Così il serbo: "Il primo tempo è stato negativo e senza cattiveria. Non è un atteggiamento normale per una squadra che lotta per la salvezza. Nella ripresa abbiamo giocato meglio di loro e ci è mancato il giusto cinismo. Quando inizi senza cattiveria non fai altro che rendere tutto più difficile perché la Fiorentina è un'ottima squadra. Mi dà fastidio subire spesso gol su palla inattiva. Bisogna migliorare perché se ci vogliamo salvare non è possibile fare sempre gli stessi errori. Il contesto in cui abbiamo giocato è stato difficile, soprattutto quando dopo tredici minuti ci siamo fermati per onorare Astori. Negli spogliatoi, tra primo e secondo tempo, il mister ci ha detto di giocare come sappiamo per provare a vincere e infatti nella ripresa si è visto un altro Benevento. La salvezza? Ci crediamo ancora. Non potrebbe essere diversamente". La notizia è riportata da ottochannel.it.