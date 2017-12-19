L'ex Fiorentina Compper si appresta a vestire la maglia del Celtic, il Red Bull Lipsia ha dato il via libera...
Una vecchia conoscenza della Fiorentina, il tedesco Marvin Compper, transitato per Firenze nell'era Montella, sta per cambiare maglia. A riferirlo è BBC Sports, secondo cui il difensore classe '85 si...
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2017 18:23
Una vecchia conoscenza della Fiorentina, il tedesco Marvin Compper, transitato per Firenze nell'era Montella, sta per cambiare maglia. A riferirlo è BBC Sports, secondo cui il difensore classe '85 si troverebbe in queste ore a Glasgow, pronto a perfezionare il suo passaggio al Celtic nella finestra invernale di mercato. L'annuncio arriverà dopo le visite mediche e tutte le firme: Compper costerà 1,5 milioni di euro agli scozzesi, soldi che andranno nelle tasche del Red Bull Lipsia, l'attuale club dell'ex Viola.