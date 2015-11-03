Notizie Scozia Fiorentina

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Partito l'Europeo 2024, tutto secondo pronostico, i tedeschi asfaltano la Scozia

14 giugno 2024 23:27

Dalla Scozia denunciano la Fiorentina? Squadra viola costretta a scappare, mancava l'acqua calda

07 ottobre 2022 18:07

Dalla Scozia se la prendono con la Fiorentina per come ha lasciato lo spogliatoio dopo la partenza

07 ottobre 2022 17:04

La Scozia si arrende al Coronavirus: campionato finIto e Celtic campione

18 maggio 2020 15:49

In Scozia vietati i colpi di testa ai minori di 12 anni per combattere la demenza. In Italia invece...

16 gennaio 2020 23:44

Dalla Scozia: la Fiorentina ha offerto 2,3 milioni di euro per Henderson

16 giugno 2018 16:51

L'ex Fiorentina Compper si appresta a vestire la maglia del Celtic, il Red Bull Lipsia ha dato il via libera...

19 dicembre 2017 18:23

Ex viola: doppio incarico per Prandelli? Ora lo vuole anche la nazionale scozzese...

16 ottobre 2017 15:30

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