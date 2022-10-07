Dalla Scozia se la prendono con la Fiorentina per come ha lasciato lo spogliatoio dopo la partenza
Mostrato lo stato di come la Fiorentina ha lasciato lo spogliatoio dello stadio dell'Hearts, ecco il video della situazione post partenza
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2022 17:04
In Scozia non hanno preso benissimo il comportamento della Fiorentina e attraverso un video hanno mostrato le condizioni nel quale il gruppo viola ha lasciato lo spogliatoio dello stadio dell'Hearts. Insomma, poteva essere indubbiamente più ordinato. Ecco il video che mostrano i media scozzesi
https://www.labaroviola.com/nuno-gomes-non-volevo-la-9-perche-era-di-batistuta-terim-chiamo-bressan-per-farmi-dare-la-21/188322/