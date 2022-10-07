Dalla Scozia se la prendono con la Fiorentina per come ha lasciato lo spogliatoio dopo la partenza

Mostrato lo stato di come la Fiorentina ha lasciato lo spogliatoio dello stadio dell'Hearts, ecco il video della situazione post partenza

In Scozia non hanno preso benissimo il comportamento della Fiorentina e attraverso un video hanno mostrato le condizioni nel quale il gruppo viola ha lasciato lo spogliatoio dello stadio dell'Hearts. Insomma, poteva essere indubbiamente più ordinato. Ecco il video che mostrano i media scozzesi

NUNO GOMES PARLA DI TERIM

https://www.labaroviola.com/nuno-gomes-non-volevo-la-9-perche-era-di-batistuta-terim-chiamo-bressan-per-farmi-dare-la-21/188322/