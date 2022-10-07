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Dalla Scozia se la prendono con la Fiorentina per come ha lasciato lo spogliatoio dopo la partenza

Mostrato lo stato di come la Fiorentina ha lasciato lo spogliatoio dello stadio dell'Hearts, ecco il video della situazione post partenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2022 17:04
Dalla Scozia se la prendono con la Fiorentina per come ha lasciato lo spogliatoio dopo la partenza -
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Dalla Scozia se la prendono con la Fiorentina per come ha lasciato lo spogliatoio dopo la partenza

In Scozia non hanno preso benissimo il comportamento della Fiorentina e attraverso un video hanno mostrato le condizioni nel quale il gruppo viola ha lasciato lo spogliatoio dello stadio dell'Hearts. Insomma, poteva essere indubbiamente più ordinato. Ecco il video che mostrano i media scozzesi

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