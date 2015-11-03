Notizie Hearts Fiorentina

Biraghi festeggia e rassicura: "Una bella serata che ci voleva ma con la testa siamo già a Lecce"
14 ottobre 2022 12:18
Moviola CorSport: "Kiomourtzoglou calcia il pallone addosso a Venuti a gioco fermo, era da rosso"
14 ottobre 2022 10:00
Cecchi: “Jovic non è un 9 tipico ma è una punta con tanto calcio, se detona la Fiorentina può esplodere”
14 ottobre 2022 09:48
Sconfitta di cinque gol? Non importa, i tifosi dell'Hearts cantano e bevono in allegria sotto il Duomo
13 ottobre 2022 23:51
Neilson: "Partiti bene ma poi ci siamo persi. I tifosi sono stati incredibili. Un'ottima esperienza questa"
13 ottobre 2022 21:35
Una vittoria che dà morale alla Fiorentina, battuti gli Hearts 5-1. Ora testa al Lecce
13 ottobre 2022 20:39
FORM. UFFICIALE: CABRAL ANCORA FUORI, GIOCA JOVIC. TERZIC TITOLARE A DESTRA, BOCCIATO VENUTI
13 ottobre 2022 17:37
Tifosi dell'Hearts bloccano macchina in centro a Firenze e aprono il baule. Donna disperata
13 ottobre 2022 15:12
Gazzetta, Nico Gonzalez mai titolare quest'anno, stasera la prima per restituire qualità alla Fiorentina
13 ottobre 2022 13:28
Il Tirreno, una sconfitta della Fiorentina oggi sarebbe letale e aprirebbe scenari inimmaginabili
13 ottobre 2022 12:46
Humphrys: "La Fiorentina non ci fa paura, non ci sono ragioni per credere che non possiamo batterli"
13 ottobre 2022 12:36
Ordinanza anticaos, oggi 4.000 scozzesi al Franchi: “Qui tra tifo è vacanza, occasione imperdibile”
13 ottobre 2022 09:43
Nazione, Quarta in dubbio, ha una frattura al naso: Gonzalez ci sarà. Completano il tridente Kouamé e Cabral
13 ottobre 2022 09:36
Allenatore Hearts: "La mancanza del Var in Conference League è un qualcosa da cancellare"
12 ottobre 2022 20:39
Previsti 4000 tifosi degli Hearts per la sfida di domani, non saranno molti meno di quelli della Fiorentina
12 ottobre 2022 12:18
Il Tirreno esalta i viola dopo il successo in Scozia: “Kouamé ha fatto l’Eto’o, Mandragora come Tardelli”
08 ottobre 2022 13:33
Corriere dello Sport: “Italiano-Kouamé che feeling! Dalle valigie ad un punto fermo della Fiorentina”
08 ottobre 2022 09:31
Nazione, fuga della Fiorentina dagli spogliatoi per mancanza d’acqua calda: probabile la multa dell’UEFA
08 ottobre 2022 09:23
Dalla Scozia denunciano la Fiorentina? Squadra viola costretta a scappare, mancava l'acqua calda
07 ottobre 2022 18:07
Dalla Scozia se la prendono con la Fiorentina per come ha lasciato lo spogliatoio dopo la partenza
07 ottobre 2022 17:04
Italiano concede un giorno di riposo alla squadra, annullato l'allenamento del venerdi dopo la vittoria
07 ottobre 2022 14:48
Nazione, ora 7 giorni di fuoco: prima la Lazio e poi gli Hearts, servono ancora conferme
07 ottobre 2022 09:12
Moviola CorSport: "Gollini aveva preso il pallone fuori area? Kingsley rischia il rosso"
07 ottobre 2022 09:02
Risveglio viola, la Fiorentina vince 3-0 ad Edimburgo. Jovic torna al gol, segnali positivi per Italiano
06 ottobre 2022 22:53
FORM.UFFICIALE: TERZIC TERZINO DESTRO, MILENKOVIC FUORI. DAVANTI SAPONARA CON JOVIC
06 ottobre 2022 19:45
Dalle 20 in diretta su Twitch di Passione Fiorentina per la live reaction di Hearts-Fiorentina
06 ottobre 2022 18:17
Hearts, La probabile formazione degli scozzesi: Neilson sceglie il 4-2-3-1, Shankland pericolo numero uno
06 ottobre 2022 15:09
Bucchioni avverte: "Se la Fiorentina non dovesse vincere entrerebbe in crisi mentalmente. Stasera tante novità"
06 ottobre 2022 14:42
Italiano smuove Jovic: "Serve orgoglio personale" ma in Scozia hanno paura di Kouamè e non del serbo
06 ottobre 2022 11:59
Emergenza Fiorentina in attacco, stasera giocano Jovic e Cabral insieme nel 4-2-3-1?
06 ottobre 2022 11:39
Corriere dello Sport: "Italiano si affida a Jovic, fin qui un gol ogni 572’, troppo poco"
06 ottobre 2022 09:12
Nardella stasera sarà in tribuna: è ospite del sindaco di Edimburgo, città gemellata con Firenze
06 ottobre 2022 09:05
Nazione, 750 i tifosi della Fiorentina ad Edimburgo: invenduti circa 500 biglietti
06 ottobre 2022 09:01
Hearts, sentite Neilson: "Avremo 20 mila tifosi che ci spingeranno alla vittoria. I Viola sono forti"
05 ottobre 2022 20:13
I convocati della Fiorentina per gli Hearts: non ci sono Barak e Sottil. Torna Dodò
05 ottobre 2022 14:20
Hearts, Ginnelly ci crede: "Fiorentina squadra immensa, ma possiamo battere chiunque"
04 ottobre 2022 13:55
Bruno: “Non sarà una gara facile per la Fiorentina, l’Hearts è molto fisico”
04 ottobre 2022 10:03
Hearts, Comincia male il tour de force degli scozzesi: i Rangers calano il poker e giovedì arriva la Fiorentina
03 ottobre 2022 15:29
Entusiasmo ad Edinbugo: tutto esaurito per Hearts-Fiorentina di Conference League
30 settembre 2022 18:01
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