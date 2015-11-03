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Notizie Hearts Fiorentina

Biraghi festeggia e rassicura: "Una bella serata che ci voleva ma con la testa siamo già a Lecce"

14 ottobre 2022 12:18

Moviola CorSport: "Kiomourtzoglou calcia il pallone addosso a Venuti a gioco fermo, era da rosso"

14 ottobre 2022 10:00

Cecchi: “Jovic non è un 9 tipico ma è una punta con tanto calcio, se detona la Fiorentina può esplodere”

14 ottobre 2022 09:48

Sconfitta di cinque gol? Non importa, i tifosi dell'Hearts cantano e bevono in allegria sotto il Duomo

13 ottobre 2022 23:51

Neilson: "Partiti bene ma poi ci siamo persi. I tifosi sono stati incredibili. Un'ottima esperienza questa"

13 ottobre 2022 21:35

Una vittoria che dà morale alla Fiorentina, battuti gli Hearts 5-1. Ora testa al Lecce

13 ottobre 2022 20:39

FORM. UFFICIALE: CABRAL ANCORA FUORI, GIOCA JOVIC. TERZIC TITOLARE A DESTRA, BOCCIATO VENUTI

13 ottobre 2022 17:37

Tifosi dell'Hearts bloccano macchina in centro a Firenze e aprono il baule. Donna disperata

13 ottobre 2022 15:12

Gazzetta, Nico Gonzalez mai titolare quest'anno, stasera la prima per restituire qualità alla Fiorentina

13 ottobre 2022 13:28

Il Tirreno, una sconfitta della Fiorentina oggi sarebbe letale e aprirebbe scenari inimmaginabili

13 ottobre 2022 12:46

Humphrys: "La Fiorentina non ci fa paura, non ci sono ragioni per credere che non possiamo batterli"

13 ottobre 2022 12:36

Ordinanza anticaos, oggi 4.000 scozzesi al Franchi: “Qui tra tifo è vacanza, occasione imperdibile”

13 ottobre 2022 09:43

Nazione, Quarta in dubbio, ha una frattura al naso: Gonzalez ci sarà. Completano il tridente Kouamé e Cabral

13 ottobre 2022 09:36

Allenatore Hearts: "La mancanza del Var in Conference League è un qualcosa da cancellare"

12 ottobre 2022 20:39

Previsti 4000 tifosi degli Hearts per la sfida di domani, non saranno molti meno di quelli della Fiorentina

12 ottobre 2022 12:18

Il Tirreno esalta i viola dopo il successo in Scozia: “Kouamé ha fatto l’Eto’o, Mandragora come Tardelli”

08 ottobre 2022 13:33

Corriere dello Sport: “Italiano-Kouamé che feeling! Dalle valigie ad un punto fermo della Fiorentina”

08 ottobre 2022 09:31

Nazione, fuga della Fiorentina dagli spogliatoi per mancanza d’acqua calda: probabile la multa dell’UEFA

08 ottobre 2022 09:23

Dalla Scozia denunciano la Fiorentina? Squadra viola costretta a scappare, mancava l'acqua calda

07 ottobre 2022 18:07

Dalla Scozia se la prendono con la Fiorentina per come ha lasciato lo spogliatoio dopo la partenza

07 ottobre 2022 17:04

Italiano concede un giorno di riposo alla squadra, annullato l'allenamento del venerdi dopo la vittoria

07 ottobre 2022 14:48

Nazione, ora 7 giorni di fuoco: prima la Lazio e poi gli Hearts, servono ancora conferme

07 ottobre 2022 09:12

Moviola CorSport: "Gollini aveva preso il pallone fuori area? Kingsley rischia il rosso"

07 ottobre 2022 09:02

Risveglio viola, la Fiorentina vince 3-0 ad Edimburgo. Jovic torna al gol, segnali positivi per Italiano

06 ottobre 2022 22:53

FORM.UFFICIALE: TERZIC TERZINO DESTRO, MILENKOVIC FUORI. DAVANTI SAPONARA CON JOVIC

06 ottobre 2022 19:45

Dalle 20 in diretta su Twitch di Passione Fiorentina per la live reaction di Hearts-Fiorentina

06 ottobre 2022 18:17

Hearts, La probabile formazione degli scozzesi: Neilson sceglie il 4-2-3-1, Shankland pericolo numero uno

06 ottobre 2022 15:09

Bucchioni avverte: "Se la Fiorentina non dovesse vincere entrerebbe in crisi mentalmente. Stasera tante novità"

06 ottobre 2022 14:42

Italiano smuove Jovic: "Serve orgoglio personale" ma in Scozia hanno paura di Kouamè e non del serbo

06 ottobre 2022 11:59

Emergenza Fiorentina in attacco, stasera giocano Jovic e Cabral insieme nel 4-2-3-1?

06 ottobre 2022 11:39

Corriere dello Sport: "Italiano si affida a Jovic, fin qui un gol ogni 572’, troppo poco"

06 ottobre 2022 09:12

Nardella stasera sarà in tribuna: è ospite del sindaco di Edimburgo, città gemellata con Firenze

06 ottobre 2022 09:05

Nazione, 750 i tifosi della Fiorentina ad Edimburgo: invenduti circa 500 biglietti 

06 ottobre 2022 09:01

Hearts, sentite Neilson: "Avremo 20 mila tifosi che ci spingeranno alla vittoria. I Viola sono forti"

05 ottobre 2022 20:13

I convocati della Fiorentina per gli Hearts: non ci sono Barak e Sottil. Torna Dodò

05 ottobre 2022 14:20

Hearts, Ginnelly ci crede: "Fiorentina squadra immensa, ma possiamo battere chiunque"

04 ottobre 2022 13:55

Bruno: “Non sarà una gara facile per la Fiorentina, l’Hearts è molto fisico”

04 ottobre 2022 10:03

Hearts, Comincia male il tour de force degli scozzesi: i Rangers calano il poker e giovedì arriva la Fiorentina

03 ottobre 2022 15:29

Entusiasmo ad Edinbugo: tutto esaurito per Hearts-Fiorentina di Conference League

30 settembre 2022 18:01

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