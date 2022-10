Hearts, La probabile formazione degli scozzesi: Neilson sceglie il 4-2-3-1, Shankland pericolo numero uno

Uno sguardo in casa Hearts in vista dell’impegno di stasera contro la Fiorentina. L’allenatore Robbie Neilson potrebbe mandare in campo i suoi ragazzi insieme ad un 4-2-3-1. In porta Gordon, difesa a quattro composta da Smith a destra, Neilson e Kingsley i centrali e Cochrane a sinistra. Mediana composta da Kiomourtzoglou e Devlin. Davanti, dietro l’unica punta Shankland, ci saranno, salvo sorpese, Ginnelly, Forrest e McKay.

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane; Kiomourtzoglou, Devlin; Ginnelly, Forrest, McKay; Shankland.

Lo riporta TMW.

UNA VITTORIA PER DARE UNA SVOLTA