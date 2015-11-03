Notizie Formazione Fiorentina

FORMAZIONE FIORENTINA: CONFERMATO IL 4-3-3 CON NDOUR, KEAN TORNA TITOLARE
11 gennaio 2026 13:54
Kean sfida il suo passato: al suo fianco Gudmundsson favorito su Piccoli per colpire la Juventus
21 novembre 2025 08:07
Pioli cambia rispetto a Vienna: pronta la Fiorentina titolare per abbandonare il fondo della classifica
26 ottobre 2025 08:44
Probabile formazione viola: "Fagioli potrebbe riposare un turno, scalpita Adli dall'inizio"
26 aprile 2025 19:10
FORMAZIONE FIORENTINA: PABLO MARI IN DIFESA, MANDRAGORA NEL MEZZO, PARISI ESTERNO
05 aprile 2025 19:44
Radio Bruno annuncia: "Moreno favorito su Pongracic per completare il pacchetto difensivo viola contro il Panathinaikos"
06 marzo 2025 14:09
FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON A CENTROCAMPO, GUDMUNDSSON TITOLARE E BELTRAN IN PANCHINA
13 gennaio 2025 19:50
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI KAYODE, COMUZZO E DODÒ TITOLARI. QUARTA A CENTROCAMPO
28 novembre 2024 19:50
Repubblica: "Italiano ha già scelto gli 11 titolari per la finale di Conference, davanti dovrebbe esserci Belotti"
25 maggio 2024 10:16
Probabile formazione: Parisi e Dodò dal 1’ sulle fasce, torna Bonaventura. Nico fuori, c’è Ikoné
15 aprile 2024 08:58
FORMAZIONE FIORENTINA: ARTHUR NON RECUPERA, GIOCA MAXIME LOPEZ CON MANDRAGORA
10 marzo 2024 19:44
Rifinitura viola: Bonaventura ed Arthur verso la panchina, Beltrán scalpita con o al posto di Belotti
17 febbraio 2024 14:15
Probabile formazione Fiorentina: tornano Biraghi e Bonaventura. Tridente Ikone-Beltran-Nico
30 ottobre 2023 08:29
Probabile formazione: Milenkovic-Quarta al centro, Nzola centravanti. Ikone sull’esterno
08 ottobre 2023 09:22
Turnover? Italiano andrà con qualche seconda linea a Reggio Emilia ma a qualcuno toccherà la "doppietta"
30 maggio 2023 20:28
Allegri e Italiano dividono un record: Per 72 gare consecutive non hanno schierato gli stessi 11 due volte di fila
07 maggio 2023 16:42
Arrivano notizie dal centro sportivo viola: Amrabat torna in gruppo, Cabral esce prima del previsto
05 maggio 2023 19:33
Probabile formazione: Quarta-Milenkovic in difesa. Tridente Ikone-Jovic-Kouamé
13 novembre 2022 10:13
Hearts, La probabile formazione degli scozzesi: Neilson sceglie il 4-2-3-1, Shankland pericolo numero uno
06 ottobre 2022 15:09
Probabile formazione: Gollini in porta, Barak può partire dal 1’. Sulle corsie Ikone e Sottil
28 agosto 2022 09:18
Formazione Crotone con la viola, in attacco giocano Messias e Simy
23 gennaio 2021 19:53
Formazione della finale di Supercoppa primavera: gioca Dalle Mura
21 gennaio 2021 17:25
CorSport, probabile formazione: Martinez Quarta titolare, torna Castrovilli. C'è Borja Valero
13 gennaio 2021 09:41
Iachini prova la Fiorentina ad una settimana dal Torino, ecco la formazione anti Reggiana
12 settembre 2020 17:51
Form. ufficiale Fiorentina: in difesa Ceccherini-Igor. C'è Agudelo dal 1'. In attacco Chiesa-Vlahovic
02 agosto 2020 17:07
Formazione Fiorentina, giocano Badelj e Caceres. Out Castrovilli e Dalbert. Gli undici viola
08 luglio 2020 18:47
Form.Sassuolo, De Zerbi fa riposare Caputo e Berardi. Torna Boga. In porta Pegolo. Gli undici
01 luglio 2020 21:26
Form. Fiorentina, torna Chiesa con Ribery e Ghezzal. Out Cutrone. Gli undici viola
01 luglio 2020 21:11
Formazione anti-Sassuolo, Iachini prova Chiesa falso nueve. Ai suoi lati Ribery e Ghezzal. Gli aggiornamenti
30 giugno 2020 13:28
FORMAZIONE FIORENTINA: RIBERY TITOLARE. IACHINI VARA IL TRIDENTE. OUT LIROLA. GLI UNDICI VIOLA
22 giugno 2020 18:43
Montella imparerà la lezione dalla formazione sbagliata di Sassuolo? Sottil, Boateng e Venuti fuori ruolo, errori da non ripetere
01 novembre 2019 13:23
Nazione, alle 19 al Franchi va in scena Fiorentina Women's - Arsenal. La probabile formazione delle viola
12 settembre 2019 10:48
Mancini cambia l'attacco rispetto all'Armenia ma negli 11 titolari azzurri di Finlandia-Italia c'è ancora Chiesa
08 settembre 2019 20:26
CorSport, la probabile formazione contro il Napoli. Biraghi gioca nonostante sia in uscita. Ribery in panchina
24 agosto 2019 10:13
FORM. VIOLA, BIRAGHI FUORI, GIOCA TERZIC. LIROLA E PULGAR TITOLARI. IN ATTACCO...
18 agosto 2019 18:08
I principali quotidiani sono tutti d'accordo con la probabile formazione che scenderà in campo in Coppa Italia
18 agosto 2019 13:16
Gazzetta, la probabile formazione di Fiorentina-Arsenal
20 luglio 2019 14:31
Tra dubbi in mezzo al campo e un tridente da rivalutare. Chi giocherà contro la Lazio?
04 ottobre 2018 16:30
FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, BADELJ E BENASSI A CENTROCAMPO. SIMEONE..
03 dicembre 2017 13:58
Laurinì verso il forfait contro l'Atalanta, Eysseric ha possibilità di essere titolare
22 settembre 2017 21:15
Juventus-Fiorentina probabili formazioni, Pioli farà pochi cambiamenti, si riparte dalle nuove certezze
19 settembre 2017 13:02
Bologna, ecco il probabile undici di mister Donadoni, già alle prese con le numerose assenze...
16 settembre 2017 12:24
FORM. UFFICIALE: TORNA GONZALO, SAPONARA OUT. IN ATTACCO...
07 maggio 2017 13:55
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