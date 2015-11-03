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Notizie Formazione Fiorentina

FORMAZIONE FIORENTINA: CONFERMATO IL 4-3-3 CON NDOUR, KEAN TORNA TITOLARE

11 gennaio 2026 13:54

Kean sfida il suo passato: al suo fianco Gudmundsson favorito su Piccoli per colpire la Juventus

21 novembre 2025 08:07

Pioli cambia rispetto a Vienna: pronta la Fiorentina titolare per abbandonare il fondo della classifica

26 ottobre 2025 08:44

Probabile formazione viola: "Fagioli potrebbe riposare un turno, scalpita Adli dall'inizio"

26 aprile 2025 19:10

FORMAZIONE FIORENTINA: PABLO MARI IN DIFESA, MANDRAGORA NEL MEZZO, PARISI ESTERNO

05 aprile 2025 19:44

Radio Bruno annuncia: "Moreno favorito su Pongracic per completare il pacchetto difensivo viola contro il Panathinaikos"

06 marzo 2025 14:09

FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON A CENTROCAMPO, GUDMUNDSSON TITOLARE E BELTRAN IN PANCHINA

13 gennaio 2025 19:50

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI KAYODE, COMUZZO E DODÒ TITOLARI. QUARTA A CENTROCAMPO

28 novembre 2024 19:50

Repubblica: "Italiano ha già scelto gli 11 titolari per la finale di Conference, davanti dovrebbe esserci Belotti"

25 maggio 2024 10:16

Probabile formazione: Parisi e Dodò dal 1’ sulle fasce, torna Bonaventura. Nico fuori, c’è Ikoné

15 aprile 2024 08:58

FORMAZIONE FIORENTINA: ARTHUR NON RECUPERA, GIOCA MAXIME LOPEZ CON MANDRAGORA

10 marzo 2024 19:44

Rifinitura viola: Bonaventura ed Arthur verso la panchina, Beltrán scalpita con o al posto di Belotti

17 febbraio 2024 14:15

Probabile formazione Fiorentina: tornano Biraghi e Bonaventura. Tridente Ikone-Beltran-Nico

30 ottobre 2023 08:29

Probabile formazione: Milenkovic-Quarta al centro, Nzola centravanti. Ikone sull’esterno 

08 ottobre 2023 09:22

Turnover? Italiano andrà con qualche seconda linea a Reggio Emilia ma a qualcuno toccherà la "doppietta"

30 maggio 2023 20:28

Allegri e Italiano dividono un record: Per 72 gare consecutive non hanno schierato gli stessi 11 due volte di fila

07 maggio 2023 16:42

Arrivano notizie dal centro sportivo viola: Amrabat torna in gruppo, Cabral esce prima del previsto

05 maggio 2023 19:33

Probabile formazione: Quarta-Milenkovic in difesa. Tridente Ikone-Jovic-Kouamé

13 novembre 2022 10:13

Hearts, La probabile formazione degli scozzesi: Neilson sceglie il 4-2-3-1, Shankland pericolo numero uno

06 ottobre 2022 15:09

Probabile formazione: Gollini in porta, Barak può partire dal 1’. Sulle corsie Ikone e Sottil

28 agosto 2022 09:18

Formazione Crotone con la viola, in attacco giocano Messias e Simy

23 gennaio 2021 19:53

Formazione della finale di Supercoppa primavera: gioca Dalle Mura

21 gennaio 2021 17:25

CorSport, probabile formazione: Martinez Quarta titolare, torna Castrovilli. C'è Borja Valero

13 gennaio 2021 09:41

Iachini prova la Fiorentina ad una settimana dal Torino, ecco la formazione anti Reggiana

12 settembre 2020 17:51

Form. ufficiale Fiorentina: in difesa Ceccherini-Igor. C'è Agudelo dal 1'. In attacco Chiesa-Vlahovic

02 agosto 2020 17:07

Formazione Fiorentina, giocano Badelj e Caceres. Out Castrovilli e Dalbert. Gli undici viola

08 luglio 2020 18:47

Form.Sassuolo, De Zerbi fa riposare Caputo e Berardi. Torna Boga. In porta Pegolo. Gli undici

01 luglio 2020 21:26

Form. Fiorentina, torna Chiesa con Ribery e Ghezzal. Out Cutrone. Gli undici viola

01 luglio 2020 21:11

Formazione anti-Sassuolo, Iachini prova Chiesa falso nueve. Ai suoi lati Ribery e Ghezzal. Gli aggiornamenti

30 giugno 2020 13:28

FORMAZIONE FIORENTINA: RIBERY TITOLARE. IACHINI VARA IL TRIDENTE. OUT LIROLA. GLI UNDICI VIOLA

22 giugno 2020 18:43

Montella imparerà la lezione dalla formazione sbagliata di Sassuolo? Sottil, Boateng e Venuti fuori ruolo, errori da non ripetere

01 novembre 2019 13:23

Nazione, alle 19 al Franchi va in scena Fiorentina Women's - Arsenal. La probabile formazione delle viola

12 settembre 2019 10:48

Mancini cambia l'attacco rispetto all'Armenia ma negli 11 titolari azzurri di Finlandia-Italia c'è ancora Chiesa

08 settembre 2019 20:26

CorSport, la probabile formazione contro il Napoli. Biraghi gioca nonostante sia in uscita. Ribery in panchina

24 agosto 2019 10:13

FORM. VIOLA, BIRAGHI FUORI, GIOCA TERZIC. LIROLA E PULGAR TITOLARI. IN ATTACCO...

18 agosto 2019 18:08

I principali quotidiani sono tutti d'accordo con la probabile formazione che scenderà in campo in Coppa Italia

18 agosto 2019 13:16

Gazzetta, la probabile formazione di Fiorentina-Arsenal

20 luglio 2019 14:31

Tra dubbi in mezzo al campo e un tridente da rivalutare. Chi giocherà contro la Lazio?

04 ottobre 2018 16:30

FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, BADELJ E BENASSI A CENTROCAMPO. SIMEONE..

03 dicembre 2017 13:58

Laurinì verso il forfait contro l'Atalanta, Eysseric ha possibilità di essere titolare

22 settembre 2017 21:15

Juventus-Fiorentina probabili formazioni, Pioli farà pochi cambiamenti, si riparte dalle nuove certezze

19 settembre 2017 13:02

Bologna, ecco il probabile undici di mister Donadoni, già alle prese con le numerose assenze...

16 settembre 2017 12:24

FORM. UFFICIALE: TORNA GONZALO, SAPONARA OUT. IN ATTACCO...

07 maggio 2017 13:55

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