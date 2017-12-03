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FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, BADELJ E BENASSI A CENTROCAMPO. SIMEONE..

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A Tim

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2017 13:58
FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, BADELJ E BENASSI A CENTROCAMPO. SIMEONE.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, gara ufficiale valida per la 15' giornata di Serie A Tim

Fiorentina: Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Veretout, Thereau, Chiesa, Simeone, Benassi, Badelj

 

Sassuolo: Consigli; Goldaniga, Cannavaro, Acerbi; Gazzola, Magnanelli, Missiroli, Peluso; Berardi, Matri, Politano.

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