FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, BADELJ E BENASSI A CENTROCAMPO. SIMEONE..
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A Tim
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2017 13:58
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, gara ufficiale valida per la 15' giornata di Serie A Tim
Fiorentina: Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Veretout, Thereau, Chiesa, Simeone, Benassi, Badelj
Sassuolo: Consigli; Goldaniga, Cannavaro, Acerbi; Gazzola, Magnanelli, Missiroli, Peluso; Berardi, Matri, Politano.