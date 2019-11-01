Montella imparerà la lezione dalla formazione sbagliata di Sassuolo? Sottil, Boateng e Venuti fuori ruolo, errori da non ripetere

Non aveva convinto proprio tutti, la formazione iniziale di Sassuolo. Nel corso del primo tempo, la Fiorentina ha faticato molto a trovare l’assetto giusto. A partire da Sottil che non riusciva a copr...

Non aveva convinto proprio tutti, la formazione iniziale di Sassuolo. Nel corso del primo tempo, la Fiorentina ha faticato molto a trovare l’assetto giusto. A partire da Sottil che non riusciva a coprire la tutta fascia, Boateng in un ruolo che non è il suo e Venuti spaesato al centro della difesa. Scelte nettamente sbagliate, che però Montella ha saputo correggere a partita in corso. Riportare i giocatori in campo nelle posizioni naturali, tornando al 4-3-3. La Fiorentina è così riuscita a rimontare aggiudicandosi tre punti fondamentali.

La sfida di Reggio Emilia servirà da lezione anche a Montella per non ripetere gli stessi errori fin dal primo minuto. A riportarlo è La Repubblica.