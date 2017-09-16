Bologna, ecco il probabile undici di mister Donadoni, già alle prese con le numerose assenze...

Roberto Donadoni e il suo Bologna sono pronti ad affrontare l'impegnativa trasferta di Firenze. Il tecnico bergamasco deve però fare i conti con un'infermeria già affollata, gli assenti infatti non so...

Roberto Donadoni e il suo Bologna sono pronti ad affrontare l'impegnativa trasferta di Firenze. Il tecnico bergamasco deve però fare i conti con un'infermeria già affollata, gli assenti infatti non sono pochi: si parte da Falletti ed Avenatti, passando per Torosidi, Keita, ma anche Maietta, De Maio e Krejci. La probabile formazione potrebbe dunque essere la seguente: Mirante fra i pali, linea difensiva a quattro con Gonzalez ed Helander centrali, Krafth a destra e Masina a sinistra. Centrocampo a tre composto da Taider, Poli e Verdi, mentre in attacco agiranno Palacio e Di Francesco sugli esterni e Mattia Destro unica punta.

Bologna (4-2-3-1): Mirante; Krafth, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Taider; Verdi, Palacio, Di Francesco; Destro. Allenatore: Roberto Donadoni.