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Notizie Donadoni Fiorentina

Donadoni: "Chiesa? Va lasciato tranquillo. Passaggio alla Juventus? Doveva fare il salto"

13 ottobre 2020 09:11

Esclusiva, Donadoni dice no alla Fiorentina. La società viola boccia l'idea Prandelli-Batistuta. I dettagli

22 dicembre 2019 15:33

Esclusiva, Commisso ha contattato Donadoni per il ruolo di allenatore della Fiorentina. I dettagli

21 dicembre 2019 15:23

Donadoni: "Firenze e la Fiorentina meritano molto di più. Andrei molto volentieri sulla panchina viola"

04 giugno 2019 15:29

Pioli rischia se non vince con il Sassuolo. Per il futuro piace De Zerbi. Donadoni...

05 dicembre 2018 10:50

Pioli via? Per adesso no, ma la Fiorentina studia i sostituti. Ecco i nomi...

03 dicembre 2018 21:10

Pioli rischia, al suo posto Donadoni, ecco perchè. Il tecnico viola studia la rivoluzione tattica

03 dicembre 2018 13:38

Milan, Leonardo incontra Donadoni, e il procuratore di Montolivo vuole vendicarsi..

23 ottobre 2018 23:34

Furia Donadoni contro la Juventus: "Rugani era da rosso e c'è fallo di Khedira sul gol"

06 maggio 2018 11:52

Donadoni: “Non meritavamo di perdere, ripeto, non meritavamo di perdere. Non puoi perdere queste partite".

04 febbraio 2018 17:34

Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"

03 febbraio 2018 11:54

Bologna, ecco il probabile undici di mister Donadoni, già alle prese con le numerose assenze...

16 settembre 2017 12:24

Donadoni ha qualche dubbio tattico in vista di Firenze, il tecnico scioglierà le riserve nei prossimi giorni...

13 settembre 2017 12:08

Mercato, idea Donsah dal Bologna: costa 5 milioni, per Donadoni quasi sempre una riserva...

04 giugno 2017 16:05

Panchina, adesso c'è chi candida anche Donadoni se DiFra dice no

03 aprile 2017 14:02

Donadoni: "Una fortuna aver giocato cosi male e aver perso solo uno a zero"

02 aprile 2017 19:06

Goal.com: Sousa in Germania, Donadoni verso la Fiorentina

28 marzo 2017 18:46

Donadoni: "Meritavamo di più, la Fiorentina è stata fortunata"

29 ottobre 2016 20:56

Donadoni: "Meritavamo di più, la Fiorentina è stato fortunata"

29 ottobre 2016 20:51

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