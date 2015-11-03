Notizie Donadoni Fiorentina

Donadoni: "Chiesa? Va lasciato tranquillo. Passaggio alla Juventus? Doveva fare il salto"
13 ottobre 2020 09:11
Esclusiva, Donadoni dice no alla Fiorentina. La società viola boccia l'idea Prandelli-Batistuta. I dettagli
22 dicembre 2019 15:33
Esclusiva, Commisso ha contattato Donadoni per il ruolo di allenatore della Fiorentina. I dettagli
21 dicembre 2019 15:23
Donadoni: "Firenze e la Fiorentina meritano molto di più. Andrei molto volentieri sulla panchina viola"
04 giugno 2019 15:29
Pioli rischia se non vince con il Sassuolo. Per il futuro piace De Zerbi. Donadoni...
05 dicembre 2018 10:50
Pioli via? Per adesso no, ma la Fiorentina studia i sostituti. Ecco i nomi...
03 dicembre 2018 21:10
Pioli rischia, al suo posto Donadoni, ecco perchè. Il tecnico viola studia la rivoluzione tattica
03 dicembre 2018 13:38
Milan, Leonardo incontra Donadoni, e il procuratore di Montolivo vuole vendicarsi..
23 ottobre 2018 23:34
Furia Donadoni contro la Juventus: "Rugani era da rosso e c'è fallo di Khedira sul gol"
06 maggio 2018 11:52
Donadoni: “Non meritavamo di perdere, ripeto, non meritavamo di perdere. Non puoi perdere queste partite".
04 febbraio 2018 17:34
Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"
03 febbraio 2018 11:54
Bologna, ecco il probabile undici di mister Donadoni, già alle prese con le numerose assenze...
16 settembre 2017 12:24
Donadoni ha qualche dubbio tattico in vista di Firenze, il tecnico scioglierà le riserve nei prossimi giorni...
13 settembre 2017 12:08
Mercato, idea Donsah dal Bologna: costa 5 milioni, per Donadoni quasi sempre una riserva...
04 giugno 2017 16:05
Panchina, adesso c'è chi candida anche Donadoni se DiFra dice no
03 aprile 2017 14:02
Donadoni: "Una fortuna aver giocato cosi male e aver perso solo uno a zero"
02 aprile 2017 19:06
Goal.com: Sousa in Germania, Donadoni verso la Fiorentina
28 marzo 2017 18:46
Donadoni: "Meritavamo di più, la Fiorentina è stata fortunata"
29 ottobre 2016 20:56
Donadoni: "Meritavamo di più, la Fiorentina è stato fortunata"
29 ottobre 2016 20:51
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