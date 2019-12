di Flavio Ognissanti

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione é Roberto Donadoni il prescelto come nuovo allenatore della Fiorentina per sostituire Montella. Il patron viola questa mattina avrebbe chiamato il tecnico ex Napoli per offrirgli la panchina viola. Donadoni in questo momento si trova in Puglia per le vacanze di Natale e sarebbe partito a breve per gli Emirati Arabi dove lo aspettavano altre offerte di lavoro. Donadoni, adesso sotto contratto con il club cinese dello Schenzen, é molto favorevole a questa nuova opportunità. Seguiranno aggiornamenti.