Pioli via? Per adesso no, ma la Fiorentina studia i sostituti. Ecco i nomi...

di Lorenzo BigiottiSecondo alcuni la panchina di Pioli sta cominciando a scricchiolare. Fermo restando che il mister ha per ora il pieno sostegno della proprietà, ecco alcuni nomi che sono liberi in c...

di Lorenzo Bigiotti

Secondo alcuni la panchina di Pioli sta cominciando a scricchiolare. Fermo restando che il mister ha per ora il pieno sostegno della proprietà, ecco alcuni nomi che sono liberi in caso di esonero di Pioli, e che la Fiorentina sta tenendo in forte considerazione:

Il primo nome è quello di Donadoni, accostato anche di recente alla Fiorentina. Il tecnico è libero dopo una buona esperienza di diversi anni a Bologna e dopo essere in passato anche stato CT della Nazionale. Altro allenatore italiano libero è Andrea Stramaccioni reduce da Inter, Udinese e altre esperienze all'estero. Un nome appropriato potrebbe essere quello di Francesco Guidolin, che sarebbe perfetto per la panchina viola sopratutto per la sua voglia di tornare ad allenare in Italia e per la sua bravura nel valorizzare i giovani. Libero è anche Antonio Conte che però ovviamente è fuori parametro per le casse e gli obbiettivi viola. Altri allenatori liberi sono Prandelli e Montella, ma anche questi sono da scartare viste le frizioni avute con la proprietà viola. Poi c'è Carrera allenatore reduce da un'esperienza positiva in Russia con un campionato vinto. Altri nomi possono essere quelli di Del Neri, Di Matteo, Reja e Malesani.

Visti i profili non particolarmente allettanti comunque, la cosa migliore è auspicarsi che Pioli riesca a invertire la tendenza, e che finalmente la sua Fiorentina inizi a giocare un calcio bello da vedersi e sopratutto maggiormente efficace rispetto alle ultime partite.