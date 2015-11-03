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Notizie Stramaccioni Fiorentina

Stramaccioni: “Kean ha giocato un’ottima partita: pochi palloni nel primo tempo, poi è stato decisivo”

27 marzo 2026 15:53

Stramaccioni: "Vanoli ha girato una situazione complicatissima. Ora deve portare a termine l'opera".

22 marzo 2026 23:19

Stramaccioni: "Alla Fiorentina basta una vittoria per ripartire. Il ritiro al Viola Park avrà aiutato i giocatori"

21 dicembre 2025 15:16

Stramaccioni avvisa il Parma: "La Fiorentina al Franchi non sbaglia un colpo, gara difficilissima"

09 aprile 2025 16:49

Rocchi in diretta cerca di difendere la Juventus dall'ennesimo favore ma Stramaccioni gli dice la verità

21 ottobre 2024 20:39

Stramaccioni: "Gud e Kean impressionanti. A Pradè ho detto: finalmente avete trovato il centravanti!"

17 ottobre 2024 17:07

Stramaccioni: "Se Italiano vince la Conference può restare alla Fiorentina, altrimenti è perfetto a Bologna"

06 maggio 2024 17:24

Stramaccioni: "Difficile stare tra le prime 4 senza gol degli attaccanti. Primo dispiaciuto è Italiano"

28 novembre 2023 18:47

Stramaccioni: "Partita tosta per la Juventus? Fiorentina viene da due sconfitte. In casa sempre temibile"

04 novembre 2023 18:57

Stramaccioni si esalta: "Mai vista una squadra venire così alta a Napoli, è la vittoria di Italiano"

08 ottobre 2023 23:54

Stramaccioni imbarazza Dazn, costretto a scusarsi in diretta: "Mi sono fatto prendere dal momento"

07 ottobre 2023 15:44

Stramaccioni rivela: "Innamorato di Bonaventura. In passato ho provato a portarlo nella mia Inter"

21 agosto 2023 19:34

Stramaccioni: "Nico Gonzalez sarà il giocatore rivelazione di questa serie A. Adesso è un leader"

21 agosto 2023 14:11

Stramaccioni: "Retegui perfetto per la Fiorentina. L'attaccante pronto che fa già 20 gol non viene a Firenze"

21 giugno 2023 13:41

Stramaccioni: "Amrabat nel Marocco era circondato da giocatori di qualità, alla Fiorentina fa il regista"

25 gennaio 2023 13:42

Non ci saranno più telecronache per Stramaccioni al mondiale: "Ultima partita è stata Marocco-Portogallo"

11 dicembre 2022 13:07

Stramaccioni impazzisce in diretta per Amrabat: "Un gigante, un gigante! Ennesimo recupero". Il video

06 dicembre 2022 19:21

Ufficiale: il difensore Hrvoje Milic è ufficialmente un giocatore dell'Esteghlal Teheran

16 agosto 2019 10:26

Pioli via? Per adesso no, ma la Fiorentina studia i sostituti. Ecco i nomi...

03 dicembre 2018 21:10

Ujfalusi smentisce: "Non andrò allo Sparta Praga con Stramaccioni, ho altri progetti"

23 maggio 2017 20:54

Mediaset e l'ultima bufala riguardo la Fiorentina e il suo prossimo allenatore

16 maggio 2017 21:21

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