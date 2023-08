Stramaccioni rivela: “Innamorato di Bonaventura. In passato ho provato a portarlo nella mia Inter”

Andrea Stramaccioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della bella vittoria della Fiorentina sul Genoa. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina mi piace perchè è stato dato a Italiano ciò che necessitava. Partiamo da Arthur che messo nel contesto giusto è straordinario, un attaccante come Nzola che è un giocatore pratico ed un alfiere del mister. Poi sono innamorato da tempo di Jack Bonaventura e quando era all’Atalanta abbiamo provato a prenderlo per portarlo nella mia Inter. Un giocatore che è amato dai mister e dai compagni perchè fa sempre qualcosa in più per la squadra. Un altro è Nico Gonzalez e l’ho già detto può essere il crack per fare il salto di qualità. La Fiorentina ha un centrocampo di grandissima qualità: Arthur e Bonaventura sono i punti fissi ma anche Mandragora ha fatto una grande partita. Conosco Italiano e so che lui vuole tenere tutti calmi perchè è importante mantenere quell’umiltà giusta che si è vista a Genova.”

