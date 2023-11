Stramaccioni: “Partita tosta per la Juventus? Fiorentina viene da due sconfitte. In casa sempre temibile”

Sfide difficilissime per Inter e Juventus, rispettivamente impegnate in casa dell’Atalanta e della Fiorentina. Chi avrà la gara più tosta? Dalle frequenze di Dazn, Andrea Stramaccioni risponde così: “Sono due partite entrambe con altissimo coefficiente di difficoltà, forse più complicata quella dell’Inter, per come arriva l’Atalanta. La Fiorentina arriva da due risultati non positivi e in casa è sempre temibile, ma l’Atalanta sembra stare proprio mentalmente, a livello di energia positiva”. Lo riporta TMW.

