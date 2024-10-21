Rocchi in diretta cerca di difendere la Juventus dall'ennesimo favore ma Stramaccioni gli dice la verità

Grave errore arbitrale che ha favorito la Juventus contro la Lazio. Su Dazn Rocchi cerca di nascondere il misfatto ma Stramaccioni non si nasconde

Durante Open VAR, a DAZN, Gianluca Rocchi, capo designatore arbitrale, è tornato così sul mancato rosso a Douglas Luiz in Juventus-Lazio:

"Sicuramente non è fortuito e non ci piacciono questi comportamenti: se fosse stato espulso in campo nessuno avrebbe detto niente. Capisco la difficoltà del VAR perché dà priorità all'intensità del colpo: non punisce il gesto ma va sull'intensità. Posso capirlo, ma questi atteggiamenti a noi non piacciono: ribadisco ai giocatori che questi comportamenti non c'entrano niente con lo spirito sportivo. Ribadisco che non è un colpo così chiaro: c'è una parte di interpretazione, è un gesto che è più una mezza spinta che un colpo secco, ma non ci piace. Manca un giallo al 100%, ci fosse stato un rosso non mi sarei scandalizzato".

L'episodio viene poi analizzato così da Andrea Stramaccioni: "Secondo me nel momento in cui un giocatore con la palla lontana carica un colpo e colpisce un avversario, va sanzonato: sennò vale tutto eh. Douglas Luiz, uscendo dall'area, carica il gomito e colpisce Patric, senza la palla: questo è un fallo degli anni '80. Lui carica e lo colpisce: non si può fare. Nell'era del VAR questa cosa qui non si può fare".

LE ULTIME SU GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/nessun-report-della-fiorentina-sullinfortunio-di-gudmundsson-in-serata-fara-gli-esami-mercoledi/273501/