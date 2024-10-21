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Nessun report della Fiorentina sull'infortunio di Gudmundsson in serata. Farà gli esami mercoledì

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaro Viola, le condizioni di Albert Gudmundsson si sapranno solo nella giornata di mercoledì quando il calciatore farà gli accertamenti in merito all'infor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2024 19:42
Nessun report della Fiorentina sull'infortunio di Gudmundsson in serata. Farà gli esami mercoledì -
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Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaro Viola, le condizioni di Albert Gudmundsson si sapranno solo nella giornata di mercoledì quando il calciatore farà gli accertamenti in merito all'infortunio muscolare rimediato nel match di ieri contro il Lecce. Si aspettava un report medico da parte della Fiorentina già nella serata di oggi ma c'è stato un cambio di programma. Il club Viola aveva già diramato un comunicato al termine del match dove si parlava di risentimento ai muscoli flessori della coscia destra per Gudmundsson ma solo gli esami potranno dire se c'è lesione ed i tempi di recupero per rivedere l'attaccante islandese in campo.

SI ATTENDONO NOTIZIE SULLE CONDIZIONI DI GUDMUNDSSON. KEAN NON CI SARA' GIOVEDI

https://www.labaroviola.com/repubblica-rivela-kean-ci-sara-contro-la-roma-riposa-in-conference-gudmundsson-out-domenica/273439/

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