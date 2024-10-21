Repubblica rivela: "Kean ci sarà contro la Roma, riposa in Conference. Gudmundsson out domenica"

La partita contro il Lecce ha portato una grande vittoria in casa Fiorentina ma anche gli infortuni di Kean e Gudmundsson

Nel bicchiere decisamente pieno del ventoso pomeriggio leccese c’è però anche il rovescio della medaglia, l’infortunio di Gudmundsson uscito dopo pochi minuti per un guaio muscolare e un trauma distorsivo alla caviglia per Kean: «Risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore svolgerà, nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l’entità dell’infortunio. Moise Kean ha, invece, riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra», è stato il report medico diffuso dalla Fiorentina al termine della partita. La grande paura è tutta intorno all’islandese.

La speranza è che Gud appena sentito il fastidio si sia fermato in tempo per evitare traumi ancora più pericolosi: «Si tratta di un risentimento muscolare, vedremo in settimana», ha chiosato in conferenza Citterio, in panchina al posto di Palladino squalificato, mentre Gosens si è espresso con più preoccupazione: «All’intervallo sono andato da lui, mi ha detto che sentito un qualcosa al flessore. Spero che non sia una cosa grave. Anche perderlo per un mese non sarebbe bello», ha detto il tedesco.

Gli esami dei prossimi giorni saranno decisivi: se l’islandese non mostrerà particolari problemi potrebbe essere recuperato già per le prossime partite prima della nuova tornata delle Nazionali di novembre - non certo quelle con San Gallo e Roma - altrimenti in caso di esito particolarmente negativo Gudmundsson potrebbe rientrare anche dopo la prossima sosta. Qualsiasi ipotesi però resta difficile. Meno grave appare invece l’infortunio a Kean.

Il trauma distorsivo alla caviglia sinistra sarà anch’esso valutato meglio nei prossimi giorni ma Moise ha dimostrato grande attaccamento restando in campo per tutto il primo tempo e anche sfiorando il gol del 3-0. Con il cambio all’intervallo Palladino non ha bruciato nessuno slot previsto per le sostituzioni e ha evitato ulteriori sollecitazioni a un calciatore che ha zoppicato parecchio. Kean potrebbe essere risparmiato per la Svizzera e recuperato per la Roma. Lo scrive Repubblica Firenze

LA RIVELAZIONE DI TOTTI

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