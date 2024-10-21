Clamoroso Totti: "Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A per giocare, in due mesi sarei pronto"

Durante un evento organizzato da Betsson Sport presso lo 'Sportitalia Village', l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha risposto a una domanda su un suo possibile ritorno in campo e non ha chiuso...

Durante un evento organizzato da Betsson Sport presso lo 'Sportitalia Village', l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha risposto a una domanda su un suo possibile ritorno in campo e non ha chiuso a questo clamoroso scenario: “Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai - ha dichiarato -. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo alcuni anni. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente. È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In due mesi sarei pronto..."

Quarantotto anni compiuti nel mese di settembre, Totti s'è ritirato dal calcio giocato oltre sette anni fa, al termine della stagione 2016/17. Lo scrive Tuttomercatoweb

LE PAROLE DI COLPANI

https://www.labaroviola.com/colpani-all-inizio-ho-faticato-perche-ho-niziato-tardi-il-ritiro-la-doppietta-ne-avevo-bisogno/273328/