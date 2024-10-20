Colpani: "All'inizio ho faticato perché ho iniziato tardi il ritiro. La doppietta? Ne avevo bisogno"

Andrea Colpani, autore di un'ottima prestazione con tanto di doppietta, ha commentato così il match del Via del Mare

Andrea Colpani, autore della doppietta in Lecce-Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

"Contento per la doppietta e per essermi sbloccato, ne avevo davvero bisogno. Questo per una questione di fiducia ed anche per una questione realizzativa. Sono contento anche per la partita che abbiamo fatto; all'inizio ho fatto fatica perché ho iniziato più tardi il ritiro, quindi sono entrato in condizione dopo di loro. La doppietta ci voleva, ma so che devo lavorare ancora per mantenere questo livello".

Gosens: “Questa Fiorentina deve puntare in alto. Gud ha sentito qualcosa al flessore, spero non sia grave”

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