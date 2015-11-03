Notizie Lecce Fiorentina Fiorentina

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Sentite Sticchi Damiani: "Il Lecce meritava di vincere, la Fiorentina ha fatto poco per pareggiare la partita"

21 aprile 2026 14:22

Castori: "Sono felice che Colpani si sia sbloccato con la Fiorentina. Ora deve arrivare in Nazionale"

21 ottobre 2024 17:09

Beltran brilla nel trionfo viola: gol e grinta, pronto a più spazio dopo l'infortunio di Gudmundsson

21 ottobre 2024 16:04

Cataldi: "La prima doppietta in Serie A non si scorda mai. Felice per la squadra, il lavoro paga sempre"

20 ottobre 2024 19:04

Colpani: "All'inizio ho faticato perché ho iniziato tardi il ritiro. La doppietta? Ne avevo bisogno"

20 ottobre 2024 18:22

Citterio: "È il risultato di un lavoro che va avanti da mesi. Gudmundsson? Verrà valutato in settimana"

20 ottobre 2024 17:41

Fiorentina, le scelte di Palladino per il Lecce: confermate le assenze di Pongracic e Mandragora

19 ottobre 2024 16:43

Lecce-Fiorentina, viola a caccia di conferme: contro i giallorossi solo 1 vittoria nelle ultime 2 stagioni

18 ottobre 2024 16:43

Galbiati: "Zero gioco della Fiorentina nella gara di Lecce, ma qualcuno è li per trovare soluzioni"

06 febbraio 2024 13:20

Graziani sicuro: "Italiano deve prendersi la colpa, questa sconfitta non è logica. Ieri l'ha persa lui"

03 febbraio 2024 14:46

Bressan: "Bonaventura in questo momento della stagione può essere determinante con le sue giocate"

30 gennaio 2024 14:58

Cutrone: "Serata fantastica e vittoria da squadra! Contento per il gol e l'assist"

16 luglio 2020 13:39

Ghezzal: "Sono molto orgoglioso di segnare il primo gol con la Fiorentina"

16 luglio 2020 13:26

Agudelo: "Che bello sentire quella sensazione del prato sotto le scarpe"

16 luglio 2020 13:11

I giornali incoronano Chiesa: devastante. Pagelle da 7,5. Ecco i voti

16 luglio 2020 12:13

Ribery: "Questa mattina ho parlato alla squadra. Ho detto a Pezzella di uscire, Chiesa..."

16 luglio 2020 01:00

Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Dragowski, Castrovilli e Lirola

15 luglio 2020 20:47

Liverani: "Non credevo che la Fiorentina si giocasse la salvezza, hanno investito e speso"

14 luglio 2020 20:23

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