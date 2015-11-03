Notizie Lecce Fiorentina Fiorentina

Sentite Sticchi Damiani: "Il Lecce meritava di vincere, la Fiorentina ha fatto poco per pareggiare la partita"
21 aprile 2026 14:22
Castori: "Sono felice che Colpani si sia sbloccato con la Fiorentina. Ora deve arrivare in Nazionale"
21 ottobre 2024 17:09
Beltran brilla nel trionfo viola: gol e grinta, pronto a più spazio dopo l'infortunio di Gudmundsson
21 ottobre 2024 16:04
Cataldi: "La prima doppietta in Serie A non si scorda mai. Felice per la squadra, il lavoro paga sempre"
20 ottobre 2024 19:04
Colpani: "All'inizio ho faticato perché ho iniziato tardi il ritiro. La doppietta? Ne avevo bisogno"
20 ottobre 2024 18:22
Citterio: "È il risultato di un lavoro che va avanti da mesi. Gudmundsson? Verrà valutato in settimana"
20 ottobre 2024 17:41
Fiorentina, le scelte di Palladino per il Lecce: confermate le assenze di Pongracic e Mandragora
19 ottobre 2024 16:43
Lecce-Fiorentina, viola a caccia di conferme: contro i giallorossi solo 1 vittoria nelle ultime 2 stagioni
18 ottobre 2024 16:43
Galbiati: "Zero gioco della Fiorentina nella gara di Lecce, ma qualcuno è li per trovare soluzioni"
06 febbraio 2024 13:20
Graziani sicuro: "Italiano deve prendersi la colpa, questa sconfitta non è logica. Ieri l'ha persa lui"
03 febbraio 2024 14:46
Bressan: "Bonaventura in questo momento della stagione può essere determinante con le sue giocate"
30 gennaio 2024 14:58
Cutrone: "Serata fantastica e vittoria da squadra! Contento per il gol e l'assist"
16 luglio 2020 13:39
Ghezzal: "Sono molto orgoglioso di segnare il primo gol con la Fiorentina"
16 luglio 2020 13:26
Agudelo: "Che bello sentire quella sensazione del prato sotto le scarpe"
16 luglio 2020 13:11
I giornali incoronano Chiesa: devastante. Pagelle da 7,5. Ecco i voti
16 luglio 2020 12:13
Ribery: "Questa mattina ho parlato alla squadra. Ho detto a Pezzella di uscire, Chiesa..."
16 luglio 2020 01:00
Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Dragowski, Castrovilli e Lirola
15 luglio 2020 20:47
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