Graziani sicuro: “Italiano deve prendersi la colpa, questa sconfitta non è logica. Ieri l’ha persa lui”

Ciccio Graziani ha commentato, ai microfoni di Radio Bruno, il ko della Fiorentina nella partita di Via del mare, contro il Lecce di D’Aversa. Le sue parole a Pentasport:

“Se Italiano è un allenatore intelligente, deve prendersi tutta la colpa per questa sconfitta. Ieri l’ha persa lui. Non sono d’accordo con tantissime delle sue scelte. Dal punto di vista tattico ieri ho visto delle cose oscene. Non avrei fatto uscire Bonaventura, alla fine avrei fatto giocare la squadra con un 4-4-2. Non ho capito perché non ha tolto Nzola. La squadra ha perso tutti gli equilibri. La Fiorentina sul 2-1 giocava con quattro punte. La sconfitta di ieri non è logica, al punto di vista tattico ieri abbiamo visto delle cose inverosimili.”

