Lecce-Fiorentina, viola a caccia di conferme: contro i giallorossi solo 1 vittoria nelle ultime 2 stagioni

Fiorentina cerca conferme a Lecce, dove i salentini vogliono riscattarsi dopo un periodo difficile

Domenica, alle ore 15, la Fiorentina scenderà in campo per il prossimo impegno di campionato contro il Lecce di Gotti al Via del Mare. Dopo il successo al Franchi contro il Milan prima della pausa delle Nazionali, gli uomini di Palladino cercano continuità e puntano a conquistare altri 3 punti per migliorare la loro classifica.

Il Lecce sta attraversando un periodo difficile, reduce da 2 sconfitte consecutive in campionato contro Milan (3-0) e Udinese (1-0) ed 1 in Coppa Italia contro il Sassuolo (0-2) nel 2° turno. Il reparto offensivo fatica, con solo 3 reti segnate in campionato: una contro il Cagliari (1-0) e due contro il Parma (2-2). Al contrario, la difesa salentina ha incassato 12 gol finora.

Negli ultimi due campionati, i precedenti vedono la Fiorentina con 1 sola vittoria contro il Lecce, risalente alla stagione 2022/23 nella gara casalinga al Franchi (1-0). Si registrano inoltre 2 pareggi e 1 vittoria per i salentini nella scorsa stagione, con un 3-2 in rimonta grazie alle reti di Oudin, Piccoli e quella di Dorgu, arrivata al minuto 92. Ora, la squadra viola deve confermarsi per poi concentrarsi sulla Conference League, dove affronterà il San Gallo.

Da Lecce: sorride Gotti, Banda si è allenato in gruppo. Personalizzato per Berisha e Marchwinski

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