Da Lecce: sorride Gotti, Banda si è allenato in gruppo. Personalizzato per Berisha e Marchwinski

Il Lecce, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha diramato il report dell'allenamento di oggi, con il rientro in gruppo di Lameck Banda come notizia più importante in vista della sfida...

Il Lecce, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha diramato il report dell'allenamento di oggi, con il rientro in gruppo di Lameck Banda come notizia più importante in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Di seguito la nota"Squadra impegnata al mattino in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Assente Bonifazi, sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali Coulibaly e Rafia. Banda si è allenato regolarmente con il resto del gruppo mentre Berisha, Burnete, Hasa e Marchwiński hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani pomeriggio la rifinitura, a porte chiuse, ad Acaya".

COMUZZO: "COL MILAN È STATO UN SOGNO"

https://www.labaroviola.com/comuzzo-non-mi-aspettavo-che-tutto-avvenisse-cosi-in-fretta-col-milan-e-stato-come-un-sogno/273003/