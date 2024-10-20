Citterio: "È il risultato di un lavoro che va avanti da mesi. Gudmundsson? Verrà valutato in settimana"

Il vice di Palladino, Stefano Citterio, nella conferenza stampa al termine di Lecce-Fiorentina, ha parlato della prestazione dei viola

Il vice di Palladino, Stefano Citterio, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Fiorentina. Queste le parole, riportate da TMW, del tecnico viola:

"Stiamo lavorando da tre mesi, sapevamo che inizialmente potevamo avere qualche difficoltà. Piano piano con il lavoro e grazi alla disponibilità dei ragazzi le cose stanno migliorando. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro. Abbiamo la fortuna di allenare un gruppo di uomini ancor prima che calciatori. Oggi abbiamo perso un giocatore importante come Gudmundsson ma è entrato Beltran che ha fatto benissimo.

Non ci piace parlare di moduli e di numeri, perchè contano altre cose, dipende da come noi gestiamo il modulo. Con questo cambio di assetto abbiamo messo più a suo agio qualche giocatore e ne abbiamo tratto vantaggio tutti. Adesso andiamo avanti con questo modulo ma in futuro nulla vieta che si possa tornare al passato e dunque alla difesa a tre.

Colpani? Il gol aiuta gli attaccanti. Questi due gol lo aiuteranno. In settimana il mister aveva parlato della stima che ha per lui. Stava crescendo nelle prestazione, è quello che chiediamo sempre ai ragazzi”.

Condizioni Gudmundsson e Kean? Gudmundsson ha avuto un risentimento muscolare. Verrà valutato in settimana. Kean ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia, ha resistito per un po' ma poi abbiamo pensato fosse meglio sostituirlo.

Per me è un'emozione entrare in campo per sostituire una presenza importante come quella del mister. Lui ci ha dato il massimo sostegno. La classifica per ora la lasciamo lì. Ci sono tante partite da giocare, ora pensiamo alla Conference”.

Per Gudmundsson risentimento ai flessori della coscia. Per Kean un trauma distorsivo alla caviglia

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