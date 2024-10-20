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Per Gudmundsson risentimento ai flessori della coscia. Per Kean un trauma distorsivo alla caviglia

Questo il report medico della Fiorentina dopo la gara contro il LecceACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson ha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, un risentimen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2024 17:31
Per Gudmundsson risentimento ai flessori della coscia. Per Kean un trauma distorsivo alla caviglia -
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Questo il report medico della Fiorentina dopo la gara contro il Lecce

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson ha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore svolgerà, nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l'entità dell'infortunio. Moise Kean ha, invece, riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL LECCE

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