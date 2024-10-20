Per Gudmundsson risentimento ai flessori della coscia. Per Kean un trauma distorsivo alla caviglia
Questo il report medico della Fiorentina dopo la gara contro il LecceACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson ha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, un risentimen...
Questo il report medico della Fiorentina dopo la gara contro il Lecce
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson ha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore svolgerà, nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l'entità dell'infortunio. Moise Kean ha, invece, riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra
LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL LECCE
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