PAGELLE FIORENTINA: CATALDI DA URLO, COLPANI SUPER STAR. BELTRAN ENTRA ALLA GRANDE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo a Lecce per la bella vittoria della squadra viola

De Gea 6 Quando viene chiamato in causa non sbaglia e si fa trovare pronto al posto giusto

Dodò 7 Un treno. Grazie a lui arriva il rosso per Gallo quando scatta alle sue spalle e gli toglie tempo e spazio. Ma quando parte non lo prendono mai

Comuzzo 6,5 Peccato solo per il giallo preso quando ormai la partita era al sicuro. Gioca una gara di gestione e attenzione

Ranieri 6,5 Non rischia mai, guida bene la difesa non andando mai in affanno in nessuna circostanza. Anche lui prende un giallo assolutamente evitabile sul punteggio di 0-6

Gosens 6,5 Ordinaria amministrazione in cui non rischia mai in fase difensiva e cerca di essere propositivo in fase offensiva

Cataldi 8 Il centrocampista romano si è preso il centrocampo viola, lo cercano, si fa vedere, va sempre a prendersi la palla ed a offrire una soluzione ai compagni. Segna il primo gol tirando da fuori area con grande precisione e poi segna un gol su punizione che è una meraviglia balistica

Adli 6 Esce alla distanza il francese, la sua gara non era partita benissimo con qualche pallone perso di troppo in cui era stato troppo lento. Poi con il passare dei minuti trova i tempi e le giocate giuste

Bove 7 Tecnicamente sbaglia poco, fa l'assist per il gol di Cataldi in cui è bravo a scegliere il tempo per servire il compagno di squadra. Legge bene i momenti della gara, sa dove andarsi a mettere per essere incisivo

Colpani 8 Due gol, uno più bello dell'altro. Il secondo al volo all'incrocio dei pali. Il ragazzo che viene da Monza si libera dopo aver preso diverse critiche in questo inizio di stagione per colpa di prestazioni non esaltanti. Questa potrebbe essere la gara della svolta per lui, anche psicologicamente. Sembra più fluido e pulito nelle giocate

Gudmundsson SV La sua partita dura solo 5 minuti quando esce per infortunio muscolare alla coscia. Speriamo non sia nulla di grave

Kean 6,5 Esce alla fine del primo perchè malconcio, gioca un tempo molto positivo dove sfiora il gol con un grande tiro da fuori e propizia il gol di Cataldi perchè va a lottare con il difensore salentino su una palla lunga

Beltran 7,5 Schierato nel suo ruolo, ovvero alle spalle della punta, sulla trequarti. E si vede. Gioca, spazia, si prende la palla, gioca bene e pulito, recupera palloni. Segna un gol da pochi metri che gli fa bene e mette il sigillo sulla sua grande partita

Kouamè 6 Entra al posto di Kean e fa tanti movimenti ma non mette mai in difficoltà i difensori leccesi

Sottil 6 Prende spesso la palla, vuol essere protagonista ma non trova il varco giusto

Richardson 6 Minuti che gli servono per inserirsi sempre di più anche se gioca nel momento più spento della gara

Parisi 7 Il suo gol è fortunoso ma è una bella iniezioni di fiducia per il suo percorso che non è facile visto che per il tecnico è la terza scelta dopo Gosens e Biraghi

GUDMUNDSSON SI FA MALE, BRUTTA NOTIZIA

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