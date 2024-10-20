Tegola per la Fiorentina, dopo 5 minuti si ferma Gudmundsson. Infortunio muscolare alla coscia sinistra
Una brutta notizia per la Fiorentina arriva da Lecce, dopo 5 minuti di gara, nel corso di un'azione nel quale il calciatore islandese era in possesso di palla, si è fermato perchè ha sentito un fastid...
Una brutta notizia per la Fiorentina arriva da Lecce, dopo 5 minuti di gara, nel corso di un'azione nel quale il calciatore islandese era in possesso di palla, si è fermato perchè ha sentito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Subito Palladino ha proceduto con il cambio inserendo al suo posto Lucas Beltran con Gudmundsson che ha lasciato il campo zoppicando.
NICO PAZ E IL RETROSCENA SULLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/nico-paz-poteva-essere-della-fiorentina-la-societa-viola-ci-aveva-provato-ma-lui-ha-preferito-fabregas/273261/