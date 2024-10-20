Tegola per la Fiorentina, dopo 5 minuti si ferma Gudmundsson. Infortunio muscolare alla coscia sinistra

Una brutta notizia per la Fiorentina arriva da Lecce, dopo 5 minuti di gara, nel corso di un'azione nel quale il calciatore islandese era in possesso di palla, si è fermato perchè ha sentito un fastid...

A cura di Redazione Labaroviola 20 ottobre 2024 15:37

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