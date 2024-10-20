Nico Paz poteva essere della Fiorentina, la società viola ci aveva provato ma lui ha preferito Fabregas

Nico Paz si sta facendo conoscere con grandi giocate e 2 gol in 8 partite. Il talento spagnolo interessava anche alla Fiorentina...

Nico Paz, centrocampista spagnolo classe 2004 cresciuto nel Real Madrid, è una delle grandi rivelazioni di questo inizio di stagione in serie A. Il Como lo ha acquistato sborsando 6 milioni di euro + il 50% della futura rivendita destinata al club spagnolo e il Real ha comunque scelto di mantenere il diritto di recompra esercitabile già alla fine di questo campionato. Il centrocampista, che ha già segnato 2 gol in 8 partite, ha dimostrato in queste gare di avere classe, tecnica, visione. Insomma, pare davvero essere un predestinato e su di lui Fabregas non si era sbagliato. Proprio Fabregas è stato l'ago della bilancia per il suo arrivo in Lombardia. Su Nico Paz, come riportato dal giornalista esperto di calcio spagnolo, Matteo Moretto, c'era anche la Fiorentina che lo voleva portare a Firenze ma Nico Paz ha preferito il Como proprio per la chiamata di Fabregas, icona del calcio spagnola.

PARISI A GENNAIO VA AL MILAN? L'IPOTESI DI NICCOLO CECCARINI

https://www.labaroviola.com/ceccarini-parisi-e-un-ipotesi-da-non-sottovalutare-per-il-milan-se-prende-un-vice-theo-a-gennaio/273258/