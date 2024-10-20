Ceccarini: "Parisi è un ipotesi da non sottovalutare per il Milan se prende un vice Theo a Gennaio"

Il Milan oltre al vice-Fofana, che rappresenta la vera priorità per gennaio, è anche alla ricerca di un’alternativa di livello per Theo Hernandez. Un obiettivo non facile da centrare anche perché non...

Il Milan oltre al vice-Fofana, che rappresenta la vera priorità per gennaio, è anche alla ricerca di un’alternativa di livello per Theo Hernandez. Un obiettivo non facile da centrare anche perché non ci sono grandi opportunità sul mercato a costi relativamente contenuti. Di sicuro un profilo da tenere sempre presente è quello di Dorgu, che però ha da poco rinnovato con il Lecce fino al 2029 È chiaro che il riferimento nel caso è per il prossimo anno ma tutto dipenderà chiaramente dalla richiesta del club giallorosso. Per un eventuale intervento a gennaio non sono da sottovalutare le ipotesi Parisi e Pezzella. Intanto si avvicina il rinnovo di Maignan. Il Milan considera il portiere francese un leader leader della squadra e presto chiuderà l’accordo. Dai 2,8 milioni attuali, Maignan prolungherà fino al 2029 con un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro a stagione. E anche per Gabbia presto ci sarà un incontro per allungare il contratto in scadenza giugno 2026. L’idea del Milan è di allungare di altri 5 anni, ovviamente con un aumento dell’ingaggio. A scriverlo è Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb

LE PAROLE DI ANTOGNONI

https://www.labaroviola.com/antognoni-restare-per-sempre-a-firenze-e-stata-la-scelta-giusta-i-tifosi-sanno-che-non-li-ho-mai-traditi/273208/