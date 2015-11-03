Notizie Nico Paz Fiorentina

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Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”

03 maggio 2026 23:47

Antognoni incorona il talento di Nico Paz: "È il più forte in Italia, per caratteristiche assomiglia a me e Totti. Fabregas fantastico per la sua crescita"

30 novembre 2025 16:55

Il Como, dopo la Fiorentina, non batte neanche la Cremonese: finisce 1-1. Il racconto della gara

27 settembre 2025 17:09

Il Como ai piedi di Nico Paz: le mosse di Pioli per limitare il talento argentino

21 settembre 2025 10:54

De Santis: "Palladino ha preferito prendere Colpani e non Nico Paz. Pioli? I tifosi non sono contenti"

20 settembre 2025 18:10

Repubblica rivela: "Nico Paz proposto alla Fiorentina ma dirigenti non convinti dalla formula. Poi scelsero Colpani.."

19 settembre 2025 08:31

Il padre di Nico Paz: "C'era anche la Fiorentina quest'estate, ma abbiamo scelto il Como per Fabregas"

22 marzo 2025 12:42

Il retroscena di Romano: "Nico Paz segnalato da Burdisso alla Fiorentina, poteva essere viola"

17 febbraio 2025 23:11

Como, Suwarso: "Ambizione mondiale e crescita per trattenere Paz. Atalanta e Napoli i modelli"

13 febbraio 2025 22:43

Lazio nervosa graziata dall'arbitro, Cutrone rovina la festa dei 125 anni e la Fiorentina resta in scia

10 gennaio 2025 23:10

Beltran sfida Nico Paz oggi. Adesso Palladino dovrà farlo convivere anche con Gudmundsson

24 novembre 2024 10:25

Nico Paz poteva essere della Fiorentina, la società viola ci aveva provato ma lui ha preferito Fabregas

20 ottobre 2024 12:29

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