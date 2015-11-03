Notizie Nico Paz Fiorentina

Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”
03 maggio 2026 23:47
Antognoni incorona il talento di Nico Paz: "È il più forte in Italia, per caratteristiche assomiglia a me e Totti. Fabregas fantastico per la sua crescita"
30 novembre 2025 16:55
Il Como, dopo la Fiorentina, non batte neanche la Cremonese: finisce 1-1. Il racconto della gara
27 settembre 2025 17:09
Il Como ai piedi di Nico Paz: le mosse di Pioli per limitare il talento argentino
21 settembre 2025 10:54
De Santis: "Palladino ha preferito prendere Colpani e non Nico Paz. Pioli? I tifosi non sono contenti"
20 settembre 2025 18:10
Repubblica rivela: "Nico Paz proposto alla Fiorentina ma dirigenti non convinti dalla formula. Poi scelsero Colpani.."
19 settembre 2025 08:31
Il padre di Nico Paz: "C'era anche la Fiorentina quest'estate, ma abbiamo scelto il Como per Fabregas"
22 marzo 2025 12:42
Il retroscena di Romano: "Nico Paz segnalato da Burdisso alla Fiorentina, poteva essere viola"
17 febbraio 2025 23:11
Como, Suwarso: "Ambizione mondiale e crescita per trattenere Paz. Atalanta e Napoli i modelli"
13 febbraio 2025 22:43
Lazio nervosa graziata dall'arbitro, Cutrone rovina la festa dei 125 anni e la Fiorentina resta in scia
10 gennaio 2025 23:10
Beltran sfida Nico Paz oggi. Adesso Palladino dovrà farlo convivere anche con Gudmundsson
24 novembre 2024 10:25
Archivio