Repubblica rivela: "Nico Paz proposto alla Fiorentina ma dirigenti non convinti dalla formula. Poi scelsero Colpani.."

Retroscena di mercato dell'estate 2024 quando Nico Paz poteva vestire la maglia viola ed invece rappresenterà il pericolo n. 1 contro il Como

Si avvicina una sfida molto importante come quella tra Fiorentina e Como in programma domenica all'Artemio Franchi di Firenze.

Match delicato soprattutto per i viola, ancora a caccia della prima vittoria in campionato e reduci da una brutta sconfitta interna contro il Napoli.

Nell'edizione odierna de La Repubblica viene svelato un retroscena di mercato che coinvolge Nico Paz, talento purissimo del Como di Cesc Fabregas.

Il quotidiano rivela come il calciatore argentino del Real Madrid fosse stato proposto alla Fiorentina nell'estate del 2024 con la formula di prestito con obbligo di riscatto e una recompra intorno ai 10 milioni in favore del club spagnolo. Formula che non ha convinto Pradé e Goretti non per la qualità del calciatore ma per le scarse possibilità di trattenere il calciatore in futuro. Dirigenti della Fiorentina che poi virarono su Andrea Colpani, calciatore consigliato dall' ex allenatore viola Raffaele Palladino.