Il Como, dopo la Fiorentina, non batte neanche la Cremonese: finisce 1-1. Il racconto della gara

I lariani di Fabregas si bloccano dopo il successo di domenica scorsa a Firenze e steccano la conferma da big

Il Como di Fabregas stecca dopo tanti proclami in settimana alla luce del successo di Firenze e non va oltre il pareggio nel derby lombardo contro la Cremonese di Nicola, autentica sorpresa del campionato ancora imbattuta dopo 5 gare con 3 pareggi e due vittorie. Non basta il gol di di Nico Paz su assist di Jesus Rodriguez nel primo tempo per i lariani poi espulso a causa di una reazione violenta dopo un fallo subíto, infatti nel secondo tempo Baschirotto su calcio d'angolo ha dato il pareggio ai suoi continuando la striscia positiva dei grigiorossi.

I grigiorossi hanno giocato una gara molto difensiva trovando il pari grazie all'ex leccese e hanno lasciato il pallino del gioco in mano alla squadra di Fabregas che ha condotto la sfida con tanta tecnica e possesso palla che, però, non ha dato la vittoria al club dopo una settimana in cui il tecnico spagnolo aveva elogiato le qualità dei suoi, soprattutto dopo Firenze.