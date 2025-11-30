Antognoni incorona il talento di Nico Paz: "È il più forte in Italia, per caratteristiche assomiglia a me e Totti. Fabregas fantastico per la sua crescita"

L'ex numero 10 della Fiorentina Antognoni celebra il fantasista Argentino del Como Nico Paz, paragonando addirittura a se stesso e Totti.

Giancarlo Antognoni, storica bandiera della Fiorentina e oggi dirigente dell’Under 21, elegge Nico Paz nuovo astro nascente del calcio italiano. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex numero 10 viola ha esaltato il talento del giovane argentino, protagonista di una stagione straordinaria con il Como:“Tecnicamente siamo simili, abbiamo le stesse caratteristiche: visione di gioco, forza fisica. Anche io segnavo e facevo segnare” ha spiegato Antognoni, che però ammette di non essere mai riuscito in una prodezza come la sforbiciata con cui Paz ha steso il Sassuolo. Il dirigente lo paragona a due miti del calcio italiano: “Ricorda Totti, un po’ anche Baggio, ma più Totti soprattutto per struttura fisica. È il migliore che c’è in Italia. Il gioco alla spagnola di Fabregas, basato su tecnica e giovani, valorizza al massimo le sue qualità. Ha un sinistro sensibile, visione, spirito di squadra: sa fare tutto”.

Non manca una riflessione sul percorso dei giovani in Italia. “Servirebbe più coraggio nel farli crescere, nel credere in loro senza soffocarli di pressioni alla prima partita sbagliata” ha aggiunto Antognoni. “Fabregas questo coraggio lo ha avuto. A Como, in provincia, senza l’obbligo di vincere subito, tutto è più semplice”.