Il Como ai piedi di Nico Paz: le mosse di Pioli per limitare il talento argentino

La Fiorentina alla caccia della prima vittoria in campionato, sfida quest’oggi l’ambizioso Como di Cesc Fabregas in una sfida molto delicata per i ragazzi di Stefano Pioli.

Con appena due punti in tre partite, i viola dovranno cercare di fare bottino pieno contro una squadra che anche nella scorsa stagione è riuscita ad espugnare il campo dell’Artemio Franchi.

Il piano tattico dell’allenatore emiliano per incartare il Como sono atte a limitare il talento più cristallino della squadra ospite ovvero Nico Paz.

L’obiettivo della Fiorentina sarà quello di limitare al massimo il raggio di azione del calciatore argentino, capace di svariare su tutto il fronte offensivo passando dalla trequarti fino al ruolo di prima punta con tecnica sopraffina, visione di gioco e anche capacità realizzative.

Secondo La Repubblica Firenze, per limitare il raggio di azione del calciatore ex Real Madrid, Pioli impiegherà Nicolussi Caviglia a caccia della prima maglia da titolare in questa sua avventura in viola.

Il piano tattico che potrebbe adottare la Fiorentina sarebbe quello di aggredire alto il Como con un pressing alto e costante e lasciare agli avversari poco tempo per ragionare come accaduto ai lariani contro Bologna e Genoa. Questo delicato ruolo sarà sulle spalle di Nicolussi Caviglia più due elementi tra Fagioli, Mandragora e Sohm.