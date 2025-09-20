De Santis: "Palladino ha preferito prendere Colpani e non Nico Paz. Pioli? I tifosi non sono contenti"

Nico Paz alla Fiorentina? Il retroscena raccontato da De Santis che risale all'estate del 2024. Le sue parole

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato, ha parlato a Lady Radio delle vicende legate alla Fiorentina, queste le sue parole:

«Nico Paz? Era nel mirino di diversi club italiani, tra cui la Fiorentina. Tuttavia, al suo arrivo a Firenze, Palladino ha espresso la volontà di puntare su uno dei suoi giocatori di fiducia, ovvero Colpani, che con il Monza aveva già dimostrato ottime qualità. È semplice oggi fare confronti tra questi profili, ma all’epoca il contesto era differente: comprendo il dispiacere, però l’acquisto di Colpani andava letto come una scelta coerente con il progetto tecnico dell’allenatore. È chiaro che a distanza di un anno la prospettiva sia cambiata. Quanto a Pioli, parlare di rischio esonero mi sembra eccessivo: il calcio è spesso segnato da dinamiche poco logiche, ma considerando la linea intrapresa dalla Fiorentina e conoscendo la mentalità delle proprietà americane, sarebbe davvero sorprendente vederlo sollevato dall’incarico. Certo, in città non manca del malumore: i tifosi sono consapevoli di avere una rosa competitiva, che però non sta esprimendo il potenziale atteso. L’attuale posizione in classifica non è altro che il riflesso di questo periodo complicato».