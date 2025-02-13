Como, Suwarso: "Ambizione mondiale e crescita per trattenere Paz. Atalanta e Napoli i modelli"

Il Presidente del Como svela le strategie della società. L'obiettivo è diventare un top club seguendo i modelli giusti

A tre giorni dalla trasferta di Firenze, il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha condiviso le sue riflessioni in una lunga intervista a Sportmediaset, dopo quella rilasciata a SkySport. Il focus delle sue dichiarazioni è stato sulle grandi ambizioni del club lombardo, ispirato ai modelli di successo di squadre come l'Atalanta e il Napoli di De Laurentiis.

"Ci siamo ispirati a modelli europei come l'Atalanta, che partendo dal basso è riuscita a diventare un punto di riferimento in Europa, e il Napoli che ha saputo crescere sotto la guida di De Laurentiis", ha affermato Suwarso. "Vogliamo rendere Como una delle destinazioni calcistiche più importanti al mondo, e in questo contesto il calcio deve essere coinvolgente e divertente."

Parlando dell’arrivo di Cesc Fabregas, il presidente ha spiegato che il suo approdo ha avuto un impatto fondamentale sulla squadra: “Prima del suo arrivo, il nostro gioco non ci avrebbe permesso di salire in Serie A, ma seguendo le sue idee abbiamo avuto concrete possibilità di promozione.”

Infine, Suwarso ha parlato di Nico Paz, promettente talento del Como: "Paz è un giocatore di grande livello. Vogliamo trattenerlo il più a lungo possibile, ma è chiaro che per farlo dobbiamo crescere anche noi, perché un giocatore come lui ha ambizioni superiori."

Il presidente ha concluso facendo riferimento all’appeal che Como esercita su personaggi famosi: "Molte personalità vengono a visitare la nostra città non solo per il calcio, ma anche per l’infrastruttura che offre. Se questo porta benefici anche dal punto di vista del marketing, siamo felici."