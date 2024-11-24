Beltran sfida Nico Paz oggi. Adesso Palladino dovrà farlo convivere anche con Gudmundsson

Sfida a Como tra i due trequartisti argentini

La sfida del 'Sinigaglia' la si può ricondurre anche a quella fra i due trequartisti argentini. Da una parte Nico Paz, rivelazione dell'intera serie A. Il classe 2004 si è imposto a suon di giocate e assist (oltre a un gol). Il Real Madrid se lo ricomprerà a fine stagione, ma intanto se lo gode Fabregas. E' l'uomo che alza la cifra tecnica dell'intera squadra. Imprevedibile li a galleggiare dietro Cutrone. Ha tanta qualità ma anche tempi d'inserimento importanti. Sull'altra trequarti agirà Lucas Beltran.

Palladino è costretto a studiare un sistema di gioco per farlo coesistere con Gudmundsson alle spalle di Kean, perché adesso lasciarlo fuori non si può. Bottino di 2 gol e 3 assist, un'intesa sempre maggiore con Moise e la sensazione di aver finalmente trovato una collocazione tattica. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-formazione-tutto-dipendera-da-cataldi-puo-essere-titolare/278013/